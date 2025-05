Villa Allende: Polémica sobre el Quebracho blanco, ¿es factible su sobrevida a un trasplante?

(Por Ana Ruth Meehan*). El trasplante de árboles adultos es una técnica que se aplica con diferentes niveles de éxito. Están en juego muchas condicionantes como la edad del ejemplar, el tamaño, su sistema radicular, lugar de emplazamiento, su crecimiento adaptativo, su ecología, y su forma de vida. Por otro lado, la tecnología aplicada en la práctica, el tamaño de pan de tierra, el destino final, y cuidados posteriores son cruciales.

El Quebracho blanco es la especie climax de comunidades maduras del Gran Chaco, es el último y el más longevo que encontramos en el Espinal. De crecimiento lento, siempre al abrigo del monte se va haciendo su camino hasta expresarse, con muchos años de vida, en su plenitud.

Existen árboles que toleran más el trasplante que otros, los nativos de nuestra región no lo toleran ya que su sistema radicular es profundo y muy sensible. Es técnicamente imposible extraer un porcentaje aceptable de raíces y que estas sigan su crecimiento normalmente. El Quebracho blanco no tolera trasplante ni aun siendo joven.

Considerando que la clave del éxito de un trasplante, es en primer lugar, la edad del espécimen ya podemos descartar la idea de hacerlo en un árbol cuya edad se calcula en 283 años. Esto es firmar su sentencia de muerte.

El árbol está emplazado en un sitio al cual se ha ido adaptado durante dos siglos, mal puede tolerar una práctica instantánea e intempestiva, llevándolo a un sitio muy diferente al actual, ya que hay que alejarlo de la traza y las zonas aledañas han sido altamente impactadas.

El lento crecimiento de la especie indica que requiere tiempo de adaptación, esa adaptación ya la hizo, no puede, con su velocidad de respuesta a los cambios, tolerar un nuevo sitio, y menos con el sistema radicular altamente afectado.

En mi experiencia, y la de muchos colegas, hemos visto la muerte lenta de los Quebrachos en los barrios cerrados del pie de sierra, no es ningún secreto que no toleran cambios en su hábitat, todos indefectiblemente se van muriendo tras el avance inmobiliario y la falta de cuidados de su entorno.

Por último, y no menos importante, hay que saber que se está afectando a un ser que es patrimonio natural y cultural, que construye identidad y paisaje, que es defendido por la comunidad. Se ha transformado en un símbolo icónico de la defensa del poco bosque nativo que queda y que seguimos destruyendo. ¿Qué ejemplo damos?

Las y los ingenieros agrónomos somos profesionales que trabajamos con sistemas, que conocemos de botánica, de fisiología, de edafología, de ecología, y no podemos mirar para otro lado ya a esta altura de lo que vivimos con el cambio climático que nos sorprende cada vez más. No solo se matará a un emblema natural que está en perfectas condiciones sanitarias, que no reviste riesgo, sino que además afectaremos a toda la vida que alberga.

Las justificaciones de que no se puede cambiar la traza son solo económicas, no convencen a nadie. Nos vanagloriamos de tener a la Dra. Sandra Díaz, cordobesa premiada y reconocida en todo el mundo por sus contribuciones a la lucha contra el Cambio Climático, pero no escuchamos sus consejos, entonces gana el mal llamado “progreso”, y la sustentabilidad es solo un rotulo.

Para mí sería una tragedia.

* Ing. Agr. Ana Ruth Meehan (MP 1388). Profesora Adjunta Catedra de Espacios verdes. FCA. UNC. Presidenta del VI Congreso Nacional de Arboricultura y bosques urbanos.

Nota de la Redacción: El ejemplar de quebracho blanco que se calcula tiene 283 años de edad, se encuentra ubicado en la Avenida Luchesse, en la localidad de Villa Allende. Las autoridades municipales y de Caminos de las Sierras intentan trasplantarlo para hacer lugar a una obra vial. Vecinos de la región se oponen a esta medida por razones ambientales y patrimoniales y reclaman su protección.

