Villa Allende: La Justicia rechazó un recurso de amparo para evitar la remoción del quebracho de 283 años en la avenida Luchesse

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tercera Nominación de Córdoba, con el voto de las juezas María Martha Angeloz y Cecilia de Guernica, resolvió este jueves “declarar inadmisible” una acción de amparo ambiental presentada para evitar que un quebracho blanco de 283 años ubicado en la avenida Padre Luchesse, en Villa Allende, pueda ser removido. La decisión judicial habilita a que el árbol sea movido del lugar o extraído por Camino de las Sierras y la Municipalidad de Villa Allende para realizar la obra vial de ampliación de esa arteria. La medida cautelar había sido solicitada por la legisladora provincial Luciana Echevarría (MST – Frente de Izquierda y los Trabajadores) y vecinos de esa localidad del Gran Córdoba. La resolución judicial todavía no se encuentra firme, ya que todavía puede ser apelada ante al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La resolución expresa que no hace lugar al amparo, dice que el sitio “no está categorizado como zona de bosque nativo”, que no requiere someterse al proceso de audiencia de impacto ambiental al no tratarse de caminos nuevos ni de cambio de uso de suelo, y que “no se advierte arbitrariedad o ilegalidad” ni vulneración a derecho ambiental alguno.

Cabe recordar que la misma cámara había dispuesto a mediados de mayo impedir la extracción o remoción del árbol hasta tanto se resolviera la “admisibilidad” de la acción de amparo ambiental, situación que ocurrió ahora.

En el planteo de Echevarría y los vecinos se había solicitado que se busquen alternativas en el trazado para que mediante un cantero o una rotonda se pueda salvar ese ejemplar de la flora nativa, para conservarlo como ejemplo de patrimonio histórico natural. Señalaban que “un eventual traslado equivaldría a su condena a muerte, dado que técnicamente no existen antecedentes exitosos de trasplantes en esta especie y con semejante tamaño, debido a su sistema radicular que se extiende más de 50 metros de profundidad y de diámetro”. Y resaltaban que este ejemplar, “posee valor ecológico, histórico, cultural y científico”.

Echevarría había planteado también que “se trata de un ejemplar único, que lleva casi 300 años siendo testigo del paso del tiempo y la historia de Córdoba. El quebracho es un patrimonio natural y cultural que debemos preservar y no podemos permitir que intereses extractivistas destruyan nuestro patrimonio por beneficios económicos inmediatos”.

En su argumentación para rechazar el amparo, el municipio de Villa Allende respondió que con asesoramiento del INTA se procedió “a buscar material de semillas y brotes tiernos para lograr la propagación del material genético de ese árbol en la misma zona” y aseguró que cuenta con 36 plantines a ubicar. También remarcó “la necesidad y conveniencia de la obra vial, dado el crecimiento exponencial de la ciudad en general y del tránsito”.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia expuso que el ejemplar en cuestión “no cumple con la definición de bosque nativo, según la ley”, que la zona donde se encuentra emplazado “no está categorizada como bosque nativo” y que se trata de un individuo en forma aislada. Además, señaló que debido a la ubicación, ese ministerio no poseía competencia para resolver sobre su remoción, y que esa respuesta correspondía al municipio.

Por último, Caminos de las Sierras, consideró que “la modificación de traza no sería eficiente y afectaría otros recursos naturales adyacentes” y se remitió a cuestiones técnicas del trazado vial para insistir con su extracción.

QUÉ DIJO EL INTENDENTE CORNET

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, en declaraciones a Cadena 3, dijo que “Cumplimos con los plazos legales, y ahora que la Justicia rechazó el amparo, avanzaremos con el traslado del árbol, respetando todas las recomendaciones técnicas para maximizar sus chances de sobrevida”. Cornet explicó que el quebracho será reubicado a unos 25 metros, en la colectora sur, y la operación comenzará la próxima semana, coordinada con empresas especializadas.

Por último, el jefe comunal apuntó que “dejar el árbol en su lugar actual, sobre la banquina de la avenida, no es viable. Si lo dejamos ahí, las vibraciones del tránsito y las modificaciones en el entorno afectarían su salud. Además, representa un riesgo para la seguridad vial. Un vehículo que pierda el control podría generar una tragedia, y eso es mucho más costoso que el trasplante”.

