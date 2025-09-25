Vigo convocó a un plenario de comisiones para discutir la interpelación de Karina

La senadora por Córdoba y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, convocó este miércoles a un plenario de comisiones para el próximo miércoles en el que se discutirán varios pedidos de interpelaciones a funcionarios nacionales, entre ellos el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Si bien la iniciativa es de senadores kirchneristas, fuentes del Senado señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que Hacemos Unidos por Córdoba utiliza esta avanzada para profundizar la polarización con la lista libertaria que en Córdoba encabeza Gonzalo Roca.

Según el memorándum de la convocatoria, dispuesta para las 11 del próximo miércoles, los proyectos de interpelación a la hermana del mandatario apuntarían, en caso de avanzar, a la criptoestafa Libra y el escándalo de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, quien acusó a la funcionaria de haber recibido coimas.

También se pondrán en discusión otras solicitudes que incluyen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presionado también en Diputados, y al propio Spagnuolo para que brinden información sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Por último se sumó al temario otro proyecto que involucra de lleno al ministro de Salud, Mario Lugones, para que rinda cuentas sobre un caso de alto impacto y que fue perdiendo fuerza por la vertiginosa agenda política y económica de la Argentina: el fentanilo contaminado.

La Comisión de Asuntos Constituciones que preside Vigo es la cabecera de todas las plenarias que se realizarán ese día; el resto de las comisiones involucradas tienen en común que todas son presididas por senadores kirchneristas, con excepción de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, a cargo del radical Pablo Blanco.

Se trata de uno de los representantes provinciales que se plantó a lo largo de estos casi dos años de gobierno de Milei, principalmente cuando el mandatario gozaba en el Congreso de un blindaje otorgado, inclusive, por compañeros de la propia banca de la UCR.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

