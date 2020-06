Vicentin: los “progresistas” santafesinos apoyaron la intervención

Los diputados nacionales santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez, del Frente Civico y Social y el Socialismo, respectivamente, se manifestaron ayer de acuerdo con la intervención del gobierno nacional en la cerealera Vicentin. En esa línea, plantearon la necesidad de "una propuesta superadora" que incluya a la provincia de Santa Fe y a los productores agropecuarios de la región.

"En este contexto de crisis es fundamental que la empresa Vicentin siga funcionando para preservar las fuentes de trabajo, así como evitar la extranjerización", señaló Estévez a Télam.

Dijo además, que "resulta imprescindible contemplar a los acreedores que son, en muchos casos, cooperativas y pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe".

Añadió que "el Estado debe garantizar de forma transparente la continuidad de esta empresa tan importante y estratégica para el país, y para ello se debe saber cuál es el estado de situación real de la empresa, el listado completo de acreedores, y cómo se va a resolver la deuda con el Banco Nación".

"Seguiremos atentamente la intervención de Vicentin, y debatiremos el proyecto de ley (de expropiación) que envíe el Ejecutivo al Congreso, siempre priorizando los intereses de los y las argentinos y argentinas", enfatizó.

Y manifestó: "No convalidamos que deuda de privados se transforme en pública a costo del sacrificio del pueblo argentino ni la dilapidación de recursos públicos".

Por su parte, Contigiani puso énfasis, por Diputados TV, en encontrar "una propuesta superadora a los términos en que está planteado el debate de este tema", ya que "no se llega a comprender el todo, porque todas las partes tienen algo de razón".

"Tenemos que garantizar que la Nación no pierda un peso y que se mantengan las fuentes laborales; por eso tiene que haber una salida superadora. No estoy de acuerdo con que el tema se encare como de índole estrictamente privado porque no lo es", agregó.

Contigiani planteó que "se debería crear un consorcio-corporación agroindustrial exportador de carácter público-privado, con participación mayoritaria del Estado nacional, con YPF Agro y con la legitimidad de poder quedarse con los activos. Allí, el segundo accionista tendría que ser el gobierno de Santa Fe, con, por ejemplo, dinero de la cancelación de la histórica y millonaria deuda de la Nación con la provincia; y el tercer actor, el sector cooperativo exportador, que a nivel provincial es muy vigoroso", concluyó.

APOYO GREMIAL

El secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), Juan Carlos Schmid, aseguró ayer que la intervención de la empresa agroexportadora Vicentin por parte del Gobierno nacional permitirá salvaguardar "el trabajo argentino y la soberanía alimentaria", y puntualizó que "la decisión oficial fue un rápido e inteligente movimiento" por parte de la administración que encabeza Alberto Fernández.

"Fue un rápido e inteligente movimiento del Poder Ejecutivo la decisión de intervenir y salvaguardar el trabajo argentino y la soberanía alimentaria. La Fempinra respalda la determinación porque favorecerá el mercado interno y la regulación de precios y evitará la extranjerización del comercio exterior de granos, que es la piedra basal de la economía del país", puntualizó Schmid.

El ex cotitular de la CGT señaló en un comunicado que el sindicalismo acompaña "la decisión del gobierno porque, además y, entre otras cosas, sirve para preservar las fuentes de trabajo y tranquilizar a las familias que integran el tejido laboral y social", lo que incluye a "los pequeños y medianos productores agropecuarios, también beneficiados por una determinación histórica".

