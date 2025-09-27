Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Vértigo político y entrega nacional

Publicado

El secretario General del SiReLyF, Máximo Brizuela.

(Por Máximo Brizuela*). No hay descanso en la vida política argentina: el vértigo de los acontecimientos convierte lo cotidiano en un hecho noticiable. Esa misma dinámica se refleja en la vida gremial, donde trabajamos a diario enfrentando las diversas realidades de las empresas dentro de nuestra jurisdicción.

En las últimas semanas, hemos estado atentos a la intención del gobierno nacional de privatizar el 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. Ya hemos advertido el grave error que esto implicaría, tanto por cuestiones de seguridad como por el valor estratégico de esta empresa y la consecuente pérdida de soberanía en materia energética, aspecto fundamental para el desarrollo de nuestras industrias.

Turismo

El modelo económico y político que propone el gobierno nacional está lejos de fomentar la industrialización, o de trabajar para incorporar valor agregado a nuestras exportaciones. Convertirnos simplemente en un país proveedor de materias primas y de servicios no es una fórmula que nos conduzca a la prosperidad que deseamos.

Además, implica desechar nuestras capacidades de desarrollo, nuestro potencial científico y el ingenio que se forja en nuestras universidades públicas, así como la vocación de superar obstáculos para competir de igual a igual en ciertos sectores con potencias mundiales.

Epec

Un ejemplo de esto, retomando el caso de Nucleoeléctrica Argentina S.A., es el desarrollo y construcción del reactor de baja potencia CAREM. Este proyecto, 100% argentino, nos posiciona en la vanguardia tecnológica y nos abre las puertas a un mercado global altamente competitivo, dominado por países como Estados Unidos, Rusia y China.

Para progresar como nación, debemos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y conducir nuestro destino sin presiones externas ni sometimientos. La soberanía no puede convertirse en moneda de cambio para resolver problemas económicos coyunturales.

Preventa Mackentor

Tal vez hayan sido justamente el sometimiento y las decisiones equivocadas —motivadas por fines políticos y electoralistas— las que nos han llevado a la situación actual. Y lo preocupante es que la propuesta para salir de esta crisis parece ser profundizar ese mismo camino.

Lo cierto es que el vértigo político, social y económico continuará, y nosotros seguiremos luchando y trabajando para defender nuestros derechos.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Comenzó la preventa del libro del caso Mackentor

Esta semana se inició la preventa del libro Mackentor (Crónica de un saqueo), escrito por Fabián García y publicado por Editorial Recovecos. Se trata...

Hace 5 días

Noticias

Encontraron asesinadas en Florencio Varela a Morena, Brenda y Lara: La Justicia sospecha de un ajuste de cuentas narco y hay cuatro detenidos

Las tres jóvenes que permanecían desaparecidas desde el viernes en La Matanza fueron encontradas asesinadas este miércoles en el partido bonaerense de Florencio Varela,...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Pablo Carro dijo que “Schiaretti y De la Sota celebran la quita de retenciones desnudando a quienes representan”

El diputado nacional, y primer candidato de Fuerza Patria en Córdoba, Pablo Carro, criticó la decisión del gobierno nacional de suspender las retenciones hasta...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Un legislador pidió informes sobre obras en cercanías de La Perla y pidió “extremar recaudos” para proteger el lugar

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico – Punilla) presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba en relación a la obra...

Hace 3 días