Verde calma: El dólar se mantuvo estable y cerró en $1.460

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza).

El dólar oficial cerró este martes en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del lunes. Lo mismo ocurrió con el Blue.

Durante la jornada, la divisa norteamericana no obtuvo cambios en su cotización y se mantuvo estable a $1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Con respecto al mercado informal, el dólar blue inició la jornada con el mismo valor que cerró el lunes, aunque luego bajó cinco pesos y sobre el final de las operaciones recuperó lo que había perdido.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, sin cambios en la jornada de este martes.

En cuanto al dólar mayorista, se ubicó en $1.436,5 con una suba de 0,2%. Quedó a 75 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.551,11).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,42% hasta $1.472,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,4% hasta los $1.519,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$44.808 millones. Ayer, la entidad financiera adquirió US$21 millones y superó los US$700 millones desde que inició el año.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

