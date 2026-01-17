Verano 2026: Córdoba ya superó los 2 millones de turistas

Desde el inicio de temporada a la finalización de la primera quincena, más de 2 millones de personas eligieron la provincia para vacacionar.

Según el relevamiento estadísticos de la Agencia Córdoba Turismo, y ya finalizada la primera quincena de enero, el número de turistas y visitantes creció un 10,82% respecto al año pasado. Del verano cordobés, hasta acá, disfrutaron más de 2 millones de personas cuyo movimiento generó un impacto económico de más de 273 mil millones de pesos.

“Seguimos siendo la provincia más elegida del país lo que nos pone muy contentos y orgullosos. En diciembre con un gran Año Nuevo recibimos más de 850 mil personas que sumados a este millón doscientos de la quincena nos permiten quebrar la barrera de los 2 millones de turistas”, precisó el presidente de la Agencia, Darío Capitani.

El promedio de ocupación en toda la provincia es de un 70,33%. Enero arrojó también un gasto promedio por persona mayor al de diciembre: $124.854,77. En el comparativo, la primera quincena de este año superó la del anterior por más de 200 mil turistas.

Todos las localidades aumentaron su ocupación respecto a la medición durante el mismo período del año pasado. La zona del norte cordobés creció un 22,59%, Punilla un 22,39%, las Sierras del Sur un 19,34% Ansenuza un 23,8%, la ciudad Capital casi un 45%, Traslasierra un 13,97%, el noroeste 12,70%. En tanto que Calamuchita, Paravachasca y las Sierras Chicas también obtuvieron porcentajes positvos.

“Cómo nos pidió el gobernador Martín Llaryora, seguimos trabajando junto a todo el sector privado para promocionar y mejorar en todos los aspectos posibles. Los cordobeses tenemos un plus único que tiene que ver con la calidez con que tratamos a quienes nos visitan. Nuestra hospitalidad es única, como nuestros paisajes, ríos, festivales, fiestas y la gastronomía”, expresó Capitani.

Por último, agregó que “no vamos a aflojar un minuto porque queremos tener la mejor temporada de verano de los últimos años, y que Córdoba continúe siendo el destino más concurrido de todo el país”.

