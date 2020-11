Ventas minoristas: cayeron 14,9% en octubre y 26,2% desde diciembre 2019

Las ventas minoristas Pymes descendieron un 14,9% interanual en octubre 2020 respecto al mismo mes de 2019, según las variaciones promedio en las cantidades vendidas que informan los comercios. La información fue dada a conocer por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La cifra incluye tanto modalidad online como en locales físicos. En la aceleración de la tasa de caída fue determinante la incertidumbre financiera, que se vivió a lo largo del mes, lo que retrajo el consumo por efecto precaución”, explicó la CAME.

Todos los rubros relevados cayeron, incluyendo Farmacias que tuvo una disminución anual de 3,6% y Alimentos y Bebidas que lo hizo 4,3% por las menores ventas en casas de comida, panaderías, kioscos, bebidas en general, entre otros. Las ventas fueron mejores en los almacenes de barrio, aunque también con mucha dispersión.

De acuerdo al análisis de la entidad empresaria, “más allá de los problemas de ingresos, empleo, y los niveles de endeudamiento de las familias, incidió en la baja la incertidumbre generada por la suba del dólar blue y las expectativas de un escenario de devaluación y alta inflación. Esto alentó el refugio en dólares de muchas familias, reduciendo la masa dedicada a consumo”.

Señala el comunicado de CAME que “un sector que no logra repuntar y muestra una de los mayores achicamientos en las tasas de variación promedio, es Calzados y Marroquinería: declinó 35,9% anual. Prácticamente no hay negocios que informen variaciones positivas. Sin dudas que la menor circulación de gente en la cuarentena redujo su necesidad, sumado a que es uno de los últimos productos que tienden a recuperarse en momentos críticos para la economía”.

Luego detalla que “la mayor baja anual se la llevó en octubre Joyería, relojería y bijouterie con un desplome de 36,1%, por encima de la registrada el mes pasado (-25,9%)”.

En tanto, en Indumentaria “las ventas cayeron 23,8% anual afectadas por la incertidumbre y faltantes de mercadería frente al resguardo de los proveedores por temor a vender barato y no poder luego reponer las prendas. Hubo un pico de operaciones en el Día de la Madre y después se planchó. Muchos comercios de ese rubro esperan un repunte sobre fin de año”.

Por último, Ropa, artículos deportivos y de recreación, tuvieron un declive de 10,7% anual; y Jugueterías y librerías observaron una retracción de 24,9% anual.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.