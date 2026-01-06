Venezuela: En la ONU, el gobierno de Milei apoyó la intervención ilegal de EE.UU.

El embajador argentino ante las Naciones Unidas Francisco Tropepi apoyó este lunes en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU la intervención ilegal de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y reiteró el pedido del gobierno al gobierno de Venezuela de liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año en el país caribeño.

“La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó el diplomático durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tropepi sostuvo que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.

“Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”, expuso.

La reunión de la ONU se realizó tras la solicitud presentada por Colombia y respaldada por Rusia y China. Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el gobierno de Milei no dudó en alinearse con la administración de Donald Trump, y en un principio pidió el acceso al poder de la opositora, Corina Machado. Sin embargo, luego de que EE.UU. desestimara esa vía, el gobierno ultraderechista argentino se desmarcó de esa opción.

La decisión de dejar en claro el alineamiento con Estados Unidos fue del propio libertario que días antes, en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, había ensayado una especie de argumentación a ese accionar. Si bien el mandatario celebró el sábado último la captura de Maduro al sostener que significó “la caída de un dictador, de un terrorista y de narcotraficante que quiso aferrarse al poder”, lo complejo llegó cuando el republicano hizo públicos sus reparos sobre el rol de la referente de Vente Venezuela.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, arremetió Trump, quien además anticipó que Estados Unidos se hará cargo de los destinos del país caribeño.

En traje de flamante senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich asistió a la concentración venezolana que celebró la detención de Maduro por las calles de Buenos Aires. Desde la manifestación, rodeada destacó: “Quiero recordar a María Corina Machado, una líder de envergadura, una líder mundial, una líder de la paz, una líder que ha representado todo aquello que los venezolanos quieren”.

El propio Milei había viajado a Oslo el mes pasado para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, pero al final ambos no se cruzaron porque la dirigente llegó tarde a la capital noruega debido a su complicada salida de Venezuela por barco.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

