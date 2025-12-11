Varios heridos tras la caída de un elevador hidráulico en el aeropuerto de Ezeiza

Tres personas con movilidad y dos empleados resultaron heridos esta tarde, a causa de la caída de un elevador hidráulico en el aeropuerto de Ezeiza, los lesionados llegaban de un vuelo desde Ushuaia y habían aterrizado en Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el vehículo que trasladaba a personas con movilidad reducida, quienes provenían del vuelo AR 1976, “sufrió un desperfecto mecánico que provocó la caída”.