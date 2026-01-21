Van Praet con antena para 4G y solo faltan ocho para que La Pampa conecte todas las localidades

Adolfo Van Praet inauguró una nueva antena de telefonía móvil 4G, producto del acuerdo entre la empresa provincial Empatel y Claro Argentina. El avance garantiza mejor cobertura de telefonía celular y representa un salto cualitativo en las oportunidades de desarrollo para los habitantes de la localidad.

El acto contó con la presencia del Ministro de Conectividad, Antonio Curciarello, el titular de Empatel, Andrés Zulueta, el comisionado Gabriel Ramello, y otras autoridades. La instalación de la antena se suma a una serie de hitos en materia de conectividad que transformaron a la localidad en menos de un año. En diciembre de 2024, Van Praet se conectó a la red provincial de fibra óptica administrada por la empresa estatal provincial. En agosto de 2025 se activó la fibra óptica domiciliaria, con la cual unos 100 hogares pudieron acceder al servicio.

Ahora, con la llegada de la telefonía móvil 4G, la localidad queda totalmente integrada al mundo.

“Seguimos haciendo historia en la provincia de La Pampa y avanzamos hacia nuestro objetivo principal: que en 2027 todas las localidades estén conectadas con telefonía 4G”, expresó Curciarello.

El funcionario destacó que este plan, “es algo sostenido que va a llevar conectividad a todas las localidades de la Provincia, siendo una de las primeras en lograrlo”, se enmarca en la política de inclusión y desarrollo impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto y el Ministerio de Conectividad y Modernización. “No hay pueblos pequeños ni grandes. Toda La Pampa tiene que estar conectada al mundo, a la producción, al desarrollo y al bienestar de cada familia”, agregó.

Por su parte, Ramello señaló que se trata de un día histórico para la localidad. “Todos los vecinos estaban esperando este servicio y gracias a este acuerdo entre la empresa privada y el Gobierno pampeano se logró. En un año pasamos de tener un servicio de calidad rural a tener fibra óptica con internet y televisión y ahora con telefonía móvil. Esto es algo que nos cambia la vida y estamos agradecidos”, afirmó.

La iniciativa forma parte de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible que busca llegar también a las localidades de baja densidad poblacional, muchas veces relegadas. Empatel, como empresa pública provincial, reafirma su misión de garantizar que cada hogar pampeano tenga acceso a internet y a telefonía móvil. Actualmente, restan ocho localidades en las que ya se trabaja junto a Claro para instalar nuevas antenas así durante 2027 La Pampa será la Provincia que tenga todas sus localidades con este servicio marcando un hito a nivel nacional.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.