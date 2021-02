Vacunatorio VIP: imputaron al ex ministro por supuestas irregularidades con las vacunas

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y a su ex jefe de gabinete Lisandro Emilio Bonelli en el marco de la causa en la que se investigará si se cometieron irregularidades con el suministro de la vacuna contra el coronavirus a personas que supuestamente no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos, informaron fuentes judiciales.

Bonelli era, además, sobrino de González García. Este lunes renunció a su cargo en el gabinete. Según publica Eldiarioar.com era el que coordinaba el denominado vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud.

La misma decisión tomó Martín Sabignoso, quien estaba a cargo de la secretaría de Equidad de la cartera de Salud.

Los dos funcionarios recibieron las dos dosis de la Sputnik V, aunque no integraban el grupo prioritario para la primera etapa de la campaña de vacunación.

Los ahora ex funcionarios son oriundos de San Nicolás. Bonelli regresaría a su cargo como diputado provincial en Buenos Aires, donde había pedido licencia para integrar el equipo de Ginés González García.

Según los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), el sobrino de Ginés González García se vacunó con la primera dosis el 11 de enero y el 2 de febrero recibió la segunda. En tanto, Sabignoso se aplicó las dos Sputnik V el 13 de enero y el 12 de febrero, respectivamente.

El fiscal Taiano solicitó a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, una serie de pruebas, como el libro de personas que ingresaron al Ministerio de Salud y al Hospital Posadas y las imágenes captadas por las cámaras de filmación entre los días 1° y 19 de febrero.

Taiano no descartó que la investigación se amplíe a más personas, además del ex ministro y Bonelli, mano derecha de González García y uno de los beneficiarios de la lista de vacunados VIP.

La causa, que quedó formalmente abierta, apunta a la supuesta orden de González García para que “personal del Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y/o el esquema de etapas establecidos” por las autoridades sanitarias en el “Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19”, dictado el 29 de diciembre último.

VER Vacunatorio VIP: la familia Duhalde y Carlos Zannini entre los vacunados a pedido de González García.

"Las actuaciones se iniciaron el 22 de febrero de 2021, en virtud de las presentaciones efectuadas ante la Cámara Federal de Apelaciones por el fiscal Guillermo Marijuan, los diputados nacionales Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets; Yamil Darío Santoro, José Luis Patiño, Rodrigo Forlenza, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Juan José Gómez Centurión y Ernesto Martín Nahijhian", reseñó Taiano.

