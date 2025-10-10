“Va a hacer un desagravio a la música”, dijo Cristina Kirchner después de recibir a Silvio Rodríguez

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió este viernes al cantautor cubano Silvio Rodríguez en San José 1111 y dijo que el artista hará en Argentina un “desagravio a la música” después del show que el lunes último brindó el mandatario Javier Milei en el Movistar Arena.

Luego de que el presidente Milei presentara su libro con un recital en el Movistar Arena, la ex mandataria se manifestó en tono irónico en las redes sociales sobre la calidad musical del show que brindó el jefe de Estado.

“Tal vez no lo sepa nunca, pero va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos”, dijo sobre Silvio Rodríguez, que se presentará en Buenos Aires y a quien calificó como “genial cantautor” y “militante comprometido”.

“Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza. Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas”, describió Fernández de Kirchner.

El artista visitó a la expresidenta acompañado de su pareja, la flautista y clarinetista cubana Niurka González.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

