Uruguay limita el área de prospección de hidrocarburos para proteger la fauna marina

El Gobierno de Uruguay anunció este lunes que limitó el área de prospección de hidrocarburos a las empresas que exploran el mar territorial uruguayo y prohibió realizar la actividad a menos de un kilómetro de animales, como parte de un paquete de protección ambiental.

“Esta administración resuelve que esta nueva etapa se haga con garantías que nos colocando en primer nivel en materia de protección de fauna marina y con medidas de mitigación y conservación”, dijo el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al anunciar el plan.

Ortuño detalló ante la prensa que “se limitó y acotó el área de desarrollo” de la prospección sísmica y que “se imponen medidas de compensación en casos de afectación”.

La prospección se realizará a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa, indicó. Subrayó que se duplicaron las medidas de protección de la fauna marina para cuidar “ballenas, delfines, lobos marinos y tortugas marinas”, y destacó que no se podrá hacer prospección “en un radio menor a 1.000 metros de estos animales”. “Si aparecen se debe detener la actividad y dar el tiempo suficiente para su alejamiento”, recalcó.

Las empresas deberán trabajar en la zona con cuatro técnicos especialistas en fauna marina, más allá de las inspecciones del ministerio de Ambiente. “Estamos conscientes, comprometidos, sensibilizados con la necesidad de la protección de la biodiversidad marina”, sostuvo Ortuño.

Organizaciones ambientalistas se han movilizado especialmente en el departamento de Maldonado (este), con costa en el Río de la Plata y en el océano Atlántico, preocupadas por los efectos de la prospección sísmica en el mar uruguayo.

“La respuesta a las preocupaciones y movilizaciones es diálogo e información para ubicar en el tiempo, sobre todo a las generaciones más jóvenes”, aseveró el ministro.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

