Una familia necesitó $1.257.329,03 para no ser pobre en noviembre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves los datos de las canastas básicas (CBA y CBT) correspondientes a noviembre. Ambos indicadores quedaron por encima de la inflación del mismo mes.

La variación mensual fue de 4,1% para la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de 3,6% para la Canasta Básica Total (CBT). La CBA es la que determina la línea de indigencia, mientras que la CBT define la línea de pobreza.

De esta manera, ambas canastas se ubicaron por encima del dato de inflación, que fue del 2,5% para noviembre.

En el acumulado del año, la variación supera el 20% para ambos casos: fue de 26,1% para la CBA y 22,7% para la CBT.

Con respecto a la medición interanual -contra noviembre del 2024- la CBA aumentó 28,9% y la CBT 25,5%. En este caso, ambas canastas quedaron por debajo de la inflación interanual (31,4%).

LAS CANASTAS DE LOS HOGARES

-Hogar de tres integrantes: $450.892 la CBA y $1.000.980 la CBT.

-Hogar de cuatro integrantes: $566.364 la CBA y $1.257.329 la CBT.

-Hogar de cinco integrantes: $595.691 la CBA y $1.322.433 la CBT.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

