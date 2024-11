Un jugador histórico fue designado como mánager deportivo de Atenas

Uno de los jugadores históricos de Atenas vuelve al club con más títulos de Liga Nacional con un cargo dentro del básquetbol de la institución. Mario Milanesio tendrá, desde ahora, la función de mánager deportivo y será el nuevo encargado de las divisiones formativas, a la par que brindará asesoramiento al conjunto que participa en la máxima divisional del básquetbol argentino. Así lo informó la institución de barrio General Bustos.



Si bien ya viene trabajando con varios juveniles del club con prácticas personalizadas, a partir de ahora, Mario Milanesio será quien tendrá a cargo todo el funcionamiento del básquet formativo, del reclutamiento de nuevos jugadores y trabajará con el cuerpo técnico de Liga Nacional en el caso que se necesite un asesoramiento.

“Quiero agradecer a los dirigentes por esta iniciativa y la oportunidad que me están dando de reinsertarme nuevamente en el club, el cual me abrió las puertas, me hizo ganador y mejor persona”, aseguró sobre esta nueva etapa en Atenas.

Mario, hermano de Marcelo Milanesio, llegó al club como reclutado, fue jugador y entrenador. Es un gran conocedor de lo que es y significa vestir la camiseta del griego. Fue campeón como jugador en la Liga Nacional 1987, 1988 y 2001/02 cuando se retiró. Luego, siguió su campaña como entrenador y logró el título de la Liga Sudamericana 2004 y un Top 4 de la Liga Nacional dirigiendo al Verde.

Con esta nueva función, el flamante Manager Deportivo buscará “el fortalecimiento de las divisiones inferiores y para ello en una primera instancia realizará un diagnóstico de la situación actual. También pretende darle su impronta con nuevos métodos de entrenamiento qué permitan el desarrollo de los juveniles en todos sus aspectos tanto físico, táctico como intelectual para entender el juego y comprender el esfuerzo que hay que hacer para llegar a cosas importantes”.

“Mi idea es poder cumplirle a las nuevas generaciones, a los que están y a los que vendrán el sueño de iniciarse en Atenas, de llegar a la Liga y porque no lograr algún título con esta camiseta como me pasó a mi personalmente y a tantos otros jugadores”, expresó.

Milanesio realizará sus funciones junto al staff que ya viene trabajando en las inferiores, los profesores y entrenadores Gustavo Rossotto, Walter Albert, Guillermo Borgogno, Marcelo Martinez, Cristina Díaz Santia, Lucas Barci, Jose Bustamante y Ramiro Cuello.

