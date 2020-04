Un ex Liga Nacional en los planes de los Dallas Mavericks

Hace menos de un año que Jasiel Rivero dejó de vestir la camiseta de Boca Juniors en La Liga Nacional, para pasar al San Pablo Burgos para jugar la Liga Endesa y la Champions League en Europa. Luego de unos meses de adaptación, el cubano comenzó a despegar en el viejo continente, y ahora es observado por los Dallas Mavericks para el próximo Draft de la NBA, según destaca el periodista Chema de Lucas en el sitio "Mi baloncesto".

Potente, enérgico, anotador, tirador y con mucha fortaleza en la pintura, el ala-pívot cubano jugó tres temporadas en La Liga Nacional (dos con Estudiantes de Concordia y la última con Boca) y se destacó en la 18-19 siendo el goleador de la fase regular con 18 puntos de promedio. Rivero llegó a España en noviembre de 2019 y promedia 6,8 puntos y 3 rebotes en la ACB y 9,9 puntos y 5,4 rebotes en la BCL.

Su historia como la de muchos deportistas tiene una cuota de superación a múltiples adversidades. Su primera experiencia fuera de Cuba, fue en Uruguay, donde jugó en el Club Atlético Tabaré (2015-16) pero a la conclusión de la primera mitad del quinto partido, ante Biguá, recién iniciada la temporada, se fracturó el quinto metatarsiano del pie.

Una vez completada la recuperación, a finales de enero, decidió mudarse a La Liga Nacional y fichó para Estudiantes de Concordia (16-17). Pero la mala suerte se ensañó con él y, a doce partidos para el término de la liga regular, se volvió a re-fracturar el pie y se perdió el resto de la temporada.

La cosa no quedaría allí. La Federación Cubana de Baloncesto decidió repatriarlo a La Habana donde estuvo 18 meses antes de volver a Estudiantes en noviembre de 2017. Justamente esa temporada consiguió atraer las miradas del San Pablo Burgos con sus 17,6 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias de promedio.

Video: Gentileza Falta Técnica.

El equipo español decidió ficharlo, pero a la vez cederlo a Boca por una temporada. Justamente ese año el cubano la rompió, y llegó a jugar con el "Xeneize los cuartos de final, donde cayeron 2-3 ante el campeón San Lorenzo. En esa serie, el cubano terminó con una media de 18 puntos y 8 rebotes. Con ese rendimiento se aseguró su boleto a Castilla y León, con el San Pablo Burgos.

Su mejor partido en la Liga Endesa fue en enero ante el Joventut con 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones para 28 de valoración y lo que es más importante para liderar el triunfo en un último cuarto muy apretado (92-89).

Video: Gentileza Liga Endesa.

CUBA NBA

Aunque todas las competencias de básquet en todo el mundo están suspendidas por tiempo indefinido o finalizadas, las distintas franquicias de la NBA no descansan en la búsqueda de jugadores con un futuro prometedor. El interés de Dallas Mavericks, el equipo con más jugadores no estadounidenses, por un jugador cubano es una extrañeza.

En la historia de la NBA, los jugadores cubanos no son cosa frecuente. Solamente dos jugadores llegaron a la mejor liga del planeta: Andrés Guibert y Lázaro Borrell. El primero fue el talentoso pívot Guibert, que debutó con los Minnesota Timberwolves en el año 1994, y jugó dos temporadas. Mientras que Borrell, ala-pívot, firmó un contrato con los ya extintos Seattle Supersonics en el año 1999. Allí disputó 17 partidos, con poco menos de 10 minutos por partido en los cuales promedió 3.6 puntos y 2.4 rebotes. La franquicia de Seattle no renovó su contrato, por lo que en el verano siguiente formó parte del plantel de pretemporada de los New York Knicks, aunque finalmente no logró incluirse en el roster final del equipo.

Es por eso, que la noticia de que Jasiel Rivero está en el radar de un equipo NBA llama la atención. No solo por el hecho de ser cubano, sino por la corta trayectoria en las ligas más competitivas del mundo. Cruzando escalas a la velocidad de la luz, Rivero sueña con convertirse en el tercer cubano NBA, y por qué no, ser el primero en jugar en este siglo.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

--