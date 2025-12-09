Un ex jefe del Ejército afirma que la compra de aviones F-16 es una “política marketinera” del Gobierno

El ex jefe del Ejército teniente general (RE) César Milani cuestionó la compra de aviones caza F-16 a Dinamarca al sostener que es parte de una “política marketinera” del Gobierno nacional y dijo que “la situación de las Fuerzas Armadas y de la defensa del país es catastrófica”.

El militar aseguró que muchos oficiales y suboficiales abandonaron las Fuerzas Armadas por los bajos salarios e indicó que otros “están trabajando con un doble empleo, manejando un taxi, manejando un Uber, o haciendo cualquier cosa para sobrevivir”.

“Vendieron unidades, bajaron la cantidad de soldados, de suboficiales, de oficiales, vendieron los predios, no se reequipó el Ejército, no se reequiparon las Fuerzas Armadas”, dijo Milani en declaraciones a Splendid AM 990.

El ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner criticó la compra de los aviones al señalar que “no sirven para nuestra principal hipótesis de conflicto con el Reino Unido”, ya que “no tienen el sistema de destrucción de defensa antiaérea enemiga ni misiles de largo alcance”.

Añadió que además estos aviones “carecen de infraestructura de mantenimiento y no pueden operar a 700 u 800 kilómetros del objetivo, como están las Malvinas” y las capacidades tecnológicas comparadas con las del Reino Unido tienen una desventaja “abismal”.

Sin embargo, admitió: “Sirven para recuperar el adiestramiento militar de la Fuerza Aérea, porque permiten recuperar la doctrina de caza supersónica, es decir, volar los aviones, y preparar a los pilotos y a todo el sistema para una transición hacia un caza de cuarta o quinta generación”.

Pese a esto, insistió en cuestionar “la publicidad marketinera que hizo (el presidente Javier) Miley con (el ministro de Defensa, Luis) Petri no tiene ningún sentido porque el 60% de cuadros de las Fuerzas Armadas, están cobrando salarios por debajo del nivel de pobreza”.

