Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Un ex jefe del Ejército afirma que la compra de aviones F-16 es una “política marketinera” del Gobierno

Publicado

El F16 matrícula M1004, pintado para reducir la capacidad de detección de los radares. (Foto: Gentileza Ministerio de Defensa / Archivo)

El ex jefe del Ejército teniente general (RE) César Milani cuestionó la compra de aviones caza F-16 a Dinamarca al sostener que es parte de una “política marketinera” del Gobierno nacional y dijo que “la situación de las Fuerzas Armadas y de la defensa del país es catastrófica”.

El militar aseguró que muchos oficiales y suboficiales abandonaron las Fuerzas Armadas por los bajos salarios e indicó que otros “están trabajando con un doble empleo, manejando un taxi, manejando un Uber, o haciendo cualquier cosa para sobrevivir”.

Incendios

“Vendieron unidades, bajaron la cantidad de soldados, de suboficiales, de oficiales, vendieron los predios, no se reequipó el Ejército, no se reequiparon las Fuerzas Armadas”, dijo Milani en declaraciones a Splendid AM 990.

El ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner criticó la compra de los aviones al señalar que “no sirven para nuestra principal hipótesis de conflicto con el Reino Unido”, ya que “no tienen el sistema de destrucción de defensa antiaérea enemiga ni misiles de largo alcance”.

Turismo

Añadió que además estos aviones “carecen de infraestructura de mantenimiento y no pueden operar a 700 u 800 kilómetros del objetivo, como están las Malvinas” y las capacidades tecnológicas comparadas con las del Reino Unido tienen una desventaja “abismal”.

Epec

Sin embargo, admitió: “Sirven para recuperar el adiestramiento militar de la Fuerza Aérea, porque permiten recuperar la doctrina de caza supersónica, es decir, volar los aviones, y preparar a los pilotos y a todo el sistema para una transición hacia un caza de cuarta o quinta generación”.

Mackentor

Pese a esto, insistió en cuestionar “la publicidad marketinera que hizo (el presidente Javier) Miley con (el ministro de Defensa, Luis) Petri no tiene ningún sentido porque el 60% de cuadros de las Fuerzas Armadas, están cobrando salarios por debajo del nivel de pobreza”.

El teniente General (RE), César Milani, ex jefe del Ejército.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

En Chubut: Detuvieron al “Patrón” Gallardo, un jefe narco que operaba en Santa Fe y Córdoba

Después de escurrirse tres años, dos meses y 17 días, Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo (54) fue detenido en Puerto Madryn, en la provincia...

Hace 6 días

¿Viajamos?

Reclamo docente: La UEPC Capital pide un bono de un millón de pesos para fin de año

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), seccional Capital, reclama un bono de fin de año de un millón de pesos...

Hace 6 días

Análisis del editor

Los F16 incrementan los compromisos y el alineamiento del país con Estados Unidos y lo alejan de Malvinas

El vuelo de los F-16A/B Block 15 Fighting Falcon venidos de Dinamarca se mete en la política argentina como el ruido de un moscardón....

Hace 4 días

Noticias

Caputo confirmó la negociación con bancos para obtener US$7.000 millones y hacer frente a los pagos de intereses de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito con bancos privados con un máximo de US$ 7.000 millones...

Hace 6 días