Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Un economista afín al gobierno criticó las medidas cambiarias y advirtió que generan incertidumbre: “Una tontería”

Publicado

El economista Ricardo Arriazu. (Foto: Gentileza Mundo Empresarial).

El economista Ricardo Arriazu calificó este martes como “una tontería, pero moderada” a las recientes medidas cambiarias adoptadas por el Gobierno, al tiempo que cuestionó la indexación de la banda cambiaria y advirtió que el nuevo esquema genera mayor incertidumbre.

Incendios

Durante un encuentro con inversores, Arriazu expresó su rechazo al sistema de bandas cambiarias y sostuvo que su implementación elevó el riesgo y afectó la estabilidad económica. “Soy enemigo de las bandas, cuando se mueve el dólar se mueve todo”, afirmó.

El economista comparó el esquema actual con el mecanismo previo de crawling peg y señaló que, antes de la introducción de las bandas, el Banco Central había logrado acumular reservas y sostener la actividad económica.

Turismo

“Antes de las bandas, con el ajuste gradual, se compraron 25.000 millones de dólares en reservas, la actividad creció al 11%. Con la banda se duplicó el riesgo, hay más inflación y no se compró un dólar de reservas”, sostuvo.

Arriazu remarcó que la principal consecuencia del nuevo régimen es el aumento de la incertidumbre. “La incertidumbre tiene un costo”, advirtió, al tiempo que consideró que los cambios en las reglas cambiarias afectan las decisiones de inversión.

Epec

En ese contexto, destacó el respaldo financiero de Estados Unidos como un factor clave para sostener el programa económico. “Argentina estaba en el medio de la pulseada y llegó la caballería de Estados Unidos. Nos dieron un swap de 20.000 millones de dólares. En el Tequila de 1995 solo fueron 1.000 millones”, comparó.

Además, diferenció ese acuerdo del swap con China: “Este swap no tiene nada que ver con el de China, que dibuja las reservas. Este es de libre disponibilidad y lo tengo para cuando lo necesite, para problemas de liquidez como una apuesta contra el peso o el pago de la deuda”.

Mackentor

Arriazu también se refirió al elevado riesgo país de Argentina, pese a la mejora de los indicadores macroeconómicos, y consideró que “Argentina debe ser el único país que con buenos números macro tiene diez veces el riesgo país de Uruguay y Paraguay, por nuestro prontuario”.

“La gente quiere saber qué vamos a hacer, si vamos a pagar la deuda. Show me the money”, dijo, aunque consideró que el escenario actual presenta una diferencia clave respecto de crisis anteriores. “Esta vez es distinto, porque no hay déficit”, concluyó.

Telecom

Finalmente, el economista reveló que redujo su estimación de éxito del plan económico: pasó de un 70% a cerca del 50%, debido principalmente a los riesgos que introduce la política cambiaria.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Modesto acto en Córdoba: Milei afirmó que “los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”

El presidente Javier Milei encabezó junto a su hermana Karina Milei, una modesta caravana-acto en el barrio de Nueva Córdoba, en la Capital Provincial....

Hace 5 días

Noticias

El fixture del Apertura 2026: Talleres arranca con Newell’s, Instituto va con Vélez, Belgrano visita a Central y Estudiantes debuta con Tigre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture de los equipos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional luego...

Hace 6 días

Noticias

Diciembre caliente: Si el gobierno provincial insiste con el aumento del descuento jubilatorio, los estatales se movilizarán el miércoles

Los gremios estatales de Córdoba rechazaron el artículo 63 del proyecto de modificación del Código Tributario Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a...

Hace 6 días

Noticias

Ataque a los derechos de los trabajadores: Milei busca un tratamiento exprés de la Ley de Reforma Laboral

El presidente Javier Milei regresó este jueves de su viaje a Oslo, en Noruega, y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que fue enviado...

Hace 6 días