Un cordobés sacó un disco de tango sobre la industria alimenticia y sus problemáticas

Al frente de TAXXI Tango XXI, el bandoneonista Pablo Gignoli, se metió en la cocina y con la industria de la alimentación. Publicó Alimentation Générale, un álbum con el que cuestiona las formas en que se producen y consumen los alimentos. “No es un disco en el que hablamos de veganismo o si hay que comer de una manera o de otra”, aclara desde París, donde vive desde 2012.

El título del álbum significa almacén general en francés. “Básicamente es el equivalente al chino que tenemos en Argentina. Un poco más chico, pero donde hay cualquier cosa. En el nuestro -en referencia a la portada del disco- encontrás un cajón con culitos de plástico, un bebé, ametralladoras. Es un almacén medio pobre, incluso hay un cajón vacío”, explica.

Nació en el corazón agrícola de Córdoba, en Villa María, y en el ´92 se mudó a Buenos Aires. En la capital del país desarrolló gran parte de su carrera, entre otros proyectos, fue parte de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Confiesa que cada vez vuelve menos a sus pagos.

El bandoneón que toca lo heredó de su papá Tito, y es parte de la familia desde 1952. “Es hermoso y sigue disparando notas a lo loco”, comenta orgulloso. Confía en que es un instrumento con larga vida. “Si los comparás con otros instrumentos, como la guitarra y el piano, es bastante nuevito. Como familiar del acordeón, entra en géneros musicales que son cada vez más étnicos. No obstante, evidentemente, la electrónica va desplazando todo. Al menos que desaparezca la electricidad, es probable que sea la música del futuro". Sin embargo, asegura que el tango está en todos lados y que es un ritmo para escuchar en un taxi, andando rápido en moto o haciendo la “plancha” en el río.

¿Cómo es el tango del Siglo XXI?

No tiene separación real con el tango. Pensamos qué nombres utilizar para entender qué no es tango tradicional. Pero bueno, si pudiera ser una sola cosa. Creo que es lo que es. Si posiblemente, intentamos diferenciarnos del tango de alguna época cuando era solo for export. Tratamos de que el tango sea más auténtico, como lo fue en un principio, cantando sobre las cosas que pasan aquí y ahora, y escribiendo una música que si bien tiene mucho ligado al tango original esta con un sonido actual.

¿Le ves futuro?

Como todas las cosas, en algún momento es probable que desaparezca. Lo que importa es lo que estamos haciendo ahora, dándole vida al género de una manera orgánica, dándole una evolución orgánica, no a presión, de tratar de mezclar con otras cosas para que parezca moderno. Tengo muchas formas de hacer tango. Siempre tratando de respetar ciertas cosas que no puede perder para seguir siendo tango. Modernizándolo a la fuerza, pierde su esencia.

¿Qué no puede perder?

La música popular no puede perder sus esencias rítmicas. Si dejas de prestarle atención a la rítmica, ahí lo pones en peligro, pierde su identidad. Por eso, a los cordobeses nos molesta que le digan cumbia al cuarteto.

¿Por qué te interesó la temática de la alimentación?

Planteamos el tema de elegir la comida que consumimos, prestar atención a lo que despreciamos, que todo venga envuelto en plástico. Y también el hecho de que una persona que trabaja muchas horas y en tareas forzadas, termina alimentado de la peor manera, y es injusto que sea así. La mayoría de las canciones las hicimos con Sebastián Rossi, el cantante. Para el próximo quedaron temas, por ejemplo, uno que le vamos a dedicar a Monsanto.

¿Reflexiones durante la pandemia?

Más allá del aspecto laboral, donde todo se dio vuelta y se va cayendo, al principio, para mí, fue tranquila, por suerte. En un momento, a mucha gente pasó por el estado de pensar que había una chance de que el mundo sea mejor. No estoy muy convencido de que eso vaya a suceder. Sería genial, me encantaría, que pase. Al inicio pasaba que te cruzabas con alguien y te saludaba, la verdad no sé si durará mucho. Estaría buena una toma de conciencia, pero no lo sé.

MENÚ ESPECIAL

Invita a escuchar “Big Mec”: Una especie de cuarteto progresivo mezclado con Sui Generis y con reggaetón”.

LOS MUSICOS TAMBIEN COMEN

Durante la cuarentena, también se animó al mundo de la gastronomía online. En el canal oficial de TAXXI Tango XXI, compartió una serie de recreas, donde participan su pareja y gata Matilda.

Siempre de fondo, suena un tango.

LA ORQUESTA

Los músicos que participan en el álbum son:Aurelie Gallois y Anne le Pape, violines; Romain de Mesmay, viola; Verónica Votti, violoncello; Lucas Eubel Frontini, Contrabajo; Santiago Quagliariello, contrabajo; Berivan Sart, piano; Vanesa García, batería; Robson Galdino, guitarra; Sebastian Rossi, canto y composición; y Pablo Gignoli, bandoneón, composición, arreglos y dirección.

Su primer disco es Sweet Saint Denis, dedicado la rue Saint Denis, antigua calle de comercio romana, hoy poblada por trabajadoras sexuales, restaurantes chinos, bares y sex shops.

