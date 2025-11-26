Conéctate con nosotros

Un conductor de una app de viajes le rompió la cabeza a un pasajero en Córdoba y fue detenido

Publicado

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Córdoba terminó con un pasajero gravemente herido y un conductor de una aplicación de viajes detenido. El hecho se registró este martes por la tarde en la intersección de Caseros y Francisco Candiotti, en el barrio Alto Alberdi, y derivó en la internación del pasajero en el Hospital de Urgencias.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre herido —mayor de edad— fue trasladado por un servicio médico con diagnóstico de traumatismo de cráneo, luego de protagonizar una pelea con el chofer de un vehículo Volkswagen Gol perteneciente a la plataforma Didi.

Las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento aún no fueron esclarecidas. De acuerdo con los primeros datos, el pasajero había abordado el vehículo y, al llegar al cruce mencionado, ambos descendieron del rodado.

Fue entonces cuando se produjo una violenta gresca, durante la cual el pasajero quedó lesionado de gravedad.

En la escena intervino personal policial, que detuvo al conductor y procedió al secuestro del automóvil y de un teléfono celular como parte de la investigación. Las autoridades buscan establecer con precisión qué motivó la discusión y cómo se desarrolló la pelea que terminó con el pasajero hospitalizado.

El caso quedó en manos de la Justicia, mientras el estado de salud del hombre agredido continúa bajo observación médica.

