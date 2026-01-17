Un cambio fuerte: Redes sociales bloquean 4,7 millones de cuentas de menores de 16 años en Australia

Los gigantes tecnológicos bloquearon 4,7 millones de perfiles en cumplimiento de la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años en Australia, informó este viernes el regulador de seguridad en línea del país. Australia obliga a las grandes plataformas, como Meta, TikTok o YouTube, a impedir que niños y adolescentes tengan cuentas en sus sitios como parte de una legislación innovadora en el mundo que entró en vigor el 10 de diciembre.

Las cifras iniciales muestran que las redes sociales tomaron medidas significativas para restringir a los usuarios de menos de 16 años, consideró la comisionada australiana de eSafety, Julie Inman Grant.

“Está claro que la orientación normativa de seguridad en línea y su colaboración con las plataformas ya están dando resultados significativos”, afirmó en un comunicado, citado por el portal DW.

Bajo esta nueva legislación, las empresas se enfrentan a multas equivalentes a los 33 millones de dólares si no toman “medidas razonables” para cumplirla.

Meta, del multimillonario Mark Zuckerberg, dijo la semana pasada que había retirado 331.000 cuentas de menores en Instagram, 173.000 de Facebook y 40.000 de Threads durante los días previos al 11 de diciembre.

Sin embargo, la compañía reiteró su petición de que se exija a las tiendas de aplicaciones que verifiquen la edad de los usuarios y obtengan la autorización de los padres antes de que los menores de 16 años puedan descargar una de sus plataformas.

Esta es la única forma de impedir que los adolescentes migren a nuevas aplicaciones para eludir la prohibición, añadió Meta.

La Comisión de Seguridad Electrónica de Australia matizó que verificar la edad con precisión lleva tiempo, pero espera que las plataformas mejoren su rendimiento.

“También es responsabilidad de la industria evitar la elusión, tal y como se describe en las directrices de la industria de eSafety”, afirmó el regulador.

Inman Grant dijo que es demasiado pronto para decir si las tecnológicas están cumpliendo sus obligaciones completamente, pero que los primeros indicios son alentadores.

“Aunque algunos niños pueden encontrar formas creativas de permanecer en las redes sociales, es importante recordar que, al igual que otras leyes de seguridad que tenemos en la sociedad, el éxito se mide por la reducción del daño y el restablecimiento de las normas culturales”, justificó.

Las descargas de plataformas menos conocidas, como BlueSky y Lemon8, se dispararon antes de la implementación de la prohibición para adolescentes.

Sin embargo, ambas redes sociales reconocieron que estaban sujetas a la legislación y cooperan con el regulador australiano, afirmó Inman Grant.

“Dada la gran cantidad de servicios en línea y la rápida evolución de la industria tecnológica, es imposible enumerar todos los servicios que cumplen las condiciones y están obligados a cumplir con la obligación de edad mínima en las redes sociales”, explicó.

“Como he dicho desde hace tiempo, nuestro enfoque en materia de cumplimiento seguirá centrándose en las plataformas con el mayor número de usuarios australianos”, dijo la comisionada.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.