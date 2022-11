Un alero para Atenas: Morrison se suma al plantel de Seba González

El alero estadounidense Dominique Morrison es la nueva incorporación del Griego en reemplazo de Romeao Ferguson. Es un jugador atlético, con variedad de recursos ofensivos y gol y acostumbrado a tener mucho protagonismo.



Se trata del cuarto extranjero del plantel de Atenas, que completa de este modo su reestructuración para tratar de mejorar el arranque de la temporada 2022/2023 de la Liga Nacional de Básquet (LNB).

Además del cambio de DT (llegó Sebastián González en reemplazo de Claudio Arrigoni) y asistente (Elián Villafañe sustituyó a Marcelo Arrigoni), el Verde incorporó a Morrison, el escolta Guillermo Díaz y el pívot Deion McClenton (estos dos últimos ya estuvieron en el cierre de la temporada pasada).

Morrison tiene 32 años, nació en Kansas City el 29 de noviembre de 1989, mide 1,98 metros y jugó en 2022 la liga uruguaya vistiendo los colores de Nacional. Con este mismo equipo participó en la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas donde fue el máximo anotador (29 puntos de promedio).

A lo largo de su carrera tuvo paso por equipos de Colombia, México, Grecia, Bélgica, Turquía y Suecia. Además, en la temporada 2018-19 estuvo participando de nuestra Liga Nacional jugando para Hispano Americano donde registró un promedio de 12.7 puntos, 4 rebotes y 1,2 asistencias en 30 partidos jugados.

Great Game in the Playoffs for Dominique Morrison 6'6" (198cm) in Venezuela

Dominique's stats: 22 ppg

For more info on Dom: https://t.co/y8lC3ioXRs pic.twitter.com/ypSTXPlypK

— Jeremiah Haylett (@HoopsAttorney) September 29, 2022