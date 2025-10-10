Un acto sin precedentes: Argentina se quedó sin “liquidez” y EE.UU. intervino directamente para controlar el dólar

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones, y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo. “Hemos finalizado un acuerdo marco de intercambio de divisas (swap) por US$20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”, señaló Bessent en sus redes. También dijo que Argentina tenía un problema de liquidez (falta de reservas) para intervenir en el mercado cambiario y que por ese motivo se había producido la venta de dólares a cuenta de EE.UU, y la consecuente compra de pesos.

Se trata de un episodio inédito en la historia argentina, ya que nunca un tercer país intervino de manera directa en controlar el tipo de cambio o ejecutar las medidas de política económica. En todo caso, por vía de organismos internacionales o la recepción de préstamos, la autoridad local conseguía liquidez y sostenía la soberanía de la moneda y del uso de las herramientas monetarias. Aquí se puso en marcha un procedimiento de tipo colonial, en el que el tercer país opera sin tener en cuenta a las autoridades locales, pero en nombre de ellas.

El hecho desnuda también el incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con el FMI para recuperar las reservas y el fracaso de la política de las bandas cambiarias (flotación del dólar entre un precio mínimo y un valor máximo). Pese a ello, el gobierno de la potencia mundial dijo que no se trataba de un “rescate”. Más allá de la formalidad, la intervención de EE.UU. indica que el plan económico y el tipo de cambio no son sostenibles en el actual marco, a la vez que agrega que ni siquiera delega la administración de esa acción en los funcionarios locales, sino que lo hace directamente, a través de bancos privados. Es decir, se trata de un operativo, como mínimo, de “tutelaje”, lo que probablemente genere algún tipo de controversia jurídica sobre la responsabilidad de los funcionarios argentinos.

El propio Banco Santander fue quien informó sobre la venta de dólares en el mercado local “en nombre del Tesoro americano con el propósito de intervenir en el mercado de divisas”. La operación se hizo ofreciendo dólares a $1.420, lo que hizo caer la cotización muy fuerte, ya que en ese momento cotizaba a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

Tampoco se conocen las condiciones de esa intervención. No se dio a conocer ningún documento oficial. El único registro fueron las declaraciones realizadas por Bessent, que habló como si de tratara del presidente o el ministro de Economía argentino. Ni Caputo, ni el presidente Javier Milei, ni otros integrantes del gabinete emitieron declaraciones sobre la intervención estadounidense y sus alcances para el país.

LAS DECLARACIONES DE BESSENT

“Milei ha hecho las cosas correctas. Él llegó para romper 100 años de ciclos negativos para la Argentina. Es también un gran aliado para Estados Unidos. Está comprometido con sacar a China de su país. Están por todas partes en América Latina”, expresó Bessent en diálogo con Fox News. También dijo que Estados Unidos “saca mucho provecho” del acuerdo con la administración de Milei. “La Argentina es un faro para América Latina”, resaltó.

“No es un rescate en absoluto. No se está transfiriendo dinero. El Fondo de Estabilización Cambiaria [FSE, por sus siglas en inglés] nunca ha perdido dinero y no lo va a hacer acá. Estuve en el negocio de las inversiones, principalmente en divisas, durante 40 años. Se supone que hay que comprar barato y vender caro. Y el peso argentino está subvaluado”, explicó Bessent, al justificar el respaldo financiero a la Argentina.

“Vamos a tener elecciones en la Argentina, el 26 de este mes. Creemos que a Milei le irá muy bien, y está dejando atrás la senda peronista”, afirmó el funcionario de la administración Trump.

Por su parte el New York Times publicó un artículo donde plantea que el verdadero fin del rescate argentino podría no ser estabilizar la economía, sino ayudar a los grandes fondos de inversión que se encuentran atrapados por su tenencia de bonos soberanos. Según el diario neoyorquino, entre los posibles beneficiarios del rescate de Estados Unidos estarían los fondos BlackRock, Fidelity, Pimco y ex colegas de Bessent en Wall Street, como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone. Todos ellos tienen inversiones grandes en deuda argentina y occidental, e iban a camino a registrar pérdidas impactantes según este diario.

En tanto, el funcionario estadounidense resaltó los “sólidos fundamentos económicos de la Argentina” y detalló las “reformas estructurales ya en marcha, que generarán exportaciones significativas denominadas en dólares y reservas de divisas”.

Sin embargo, el Secretario del Tesoro estadounidense habló de un problema de “aguda falta de liquidez” en el país, y aseguró que el esquema cambiario de bandas sigue “siendo adecuado para su propósito”.

“Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez. La comunidad internacional —incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI)— está unida detrás de Argentina y de su estrategia fiscal prudente, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”, afirmó Bessent.

Sobre el swap por US$20.000 millones, añadió que el Tesoro americano “está preparado, de inmediato” para “tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para brindar estabilidad a los mercados”.

Bessent también mencionó al presidente Donald Trump, quien asegura que está comprometido con “fortalecer” a sus aliados “que promueven el comercio justo y la inversión estadounidense”, mediante el planteamiento “America First”.

“Sigo escuchando a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente (Javier) Milei, están ansiosos por estrechar los lazos entre las economías de Estados Unidos y Argentina”, enfatizó el funcionario estadounidense.

“La administración Trump es firme en su apoyo a los aliados de Estados Unidos, y en ese sentido también discutimos los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para apoyar poderosamente la inversión en nuestros socios estratégicos”.

Sobre el esquema de las bandas cambiarias, Bessent manifestó que “sigue siendo adecuada” para su propósito, y agregó que las políticas argentinas, “cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas”.

De cara a lo que queda del mandato del presidente Milei, el Secretario del Tesoro americano se refirió al “amplio consenso político” en Argentina y enfatizó su entusiasmo sobre “lograr libertad económica con responsabilidad fiscal para el pueblo argentino”, mediante “impuestos más bajos, mayor inversión, creación de empleo en el sector privado y alianzas con socios estratégicos”.

“A medida que Argentina levante el peso muerto del Estado y deje de gastar alimentando la inflación, grandes cosas serán posibles”, consolidó. “El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable, que contribuya a anclar un Hemisferio Occidental próspero, es de interés estratégico para los Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista”.

Sobre el final, dijo que aguarda “con interés” la reunión que mantendrá el Jefe de Estado argentino con su par norteamericano, el próximo 14 de octubre, y que espera “volver a ver” a Caputo en el marco de las reuniones anuales del FMI.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

