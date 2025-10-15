Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y dijo que “el mundo está mirando” las elecciones del domingo 26

El presidente Javier Milei fue recibido este martes en la Casa Blanca por su par estadounidense, Donald Trump, quien le brindó un fuerte respaldo y advirtió que “el mundo está mirando” las elecciones en Argentina.

De todos modos no hubo ningún anuncio respecto a un acuerdo bilateral de libre comercio, algo en lo que la diplomacia de ambos países vienen trabajando hace meses y que se especulaba que se formalizaría durante la reunión de los dos mandatarios.

Milei arribó a la sede gubernamental en la ciudad de Washington DC las 14:39 hora de Argentina (una hora menos en los Estados Unidos) y fue recibido en la puerta por Trump, tras lo cual ambos saludaron sonrientes a las cámaras mientras levantaban el pulgar.

Estaba pautada una reunión a solas en el Salón Oval pero finalmente se resolvió, por falta de tiempo, pasar directamente al almuerzo programado para después acompañados por las delegaciones de funcionarios de ambas países.

Trump manifestó un fuerte apoyo a Milei y advirtió que “si no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina”, al remarcar que “si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema”.

Dijo además que la elección legislativa del 26 de octubre “está cerca y la victoria es muy importante”. El líder republicano elogió a su par argentino, dijo que tiene las ideas “correctas” y recalcó que “el éxito de Argentina será muy importante para todos” en momentos en que su gestión necesita de aliados en Sudamérica, región en la que actualmente hay mayor cantidad de mandatarios de centroizquierda.

“Quiero agradecer el enorme trabajo del secretario (del Tesoro, Scott) Bessent para ayudar a superar este problema de la liquidez que tenía la Argentina como consecuencia de los ataques políticos que recibimos de nuestros opositores, que no quieren que la Argentina abrace las ideas de la libertad sino otras perimidas que conducen al socialismo”, dijo, por su parte, Milei.

De Trump, el mandatario libertario destacó su rol para alcanzar la paz en el conflicto de Medio Oriente que enfrenta a Israel y el grupo Hamas, y celebró que entiende “el peligro del socialismo del siglo XXI para Latinoamérica”.

En otro tramo tomó la palabra Bessent, quien lideró las negociaciones con el equipo económico argentino la semana pasada en las que se acordó un swap.

“No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, destacó el funcionario.

Además, negó que el acuerdo económico alcanzado incluya la cancelación del swap con China.

Milei estuvo en la Casa Blanca acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino Alejandro “Alec” Oxenford y el asesor presidencial Santiago Caputo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

