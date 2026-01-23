Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Trump avanza en Venezuela: El Parlamento modifica la ley de hidrocarburos para permitir la participación privada

Publicado

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Foto: Xinhua / NA / Archivo).

Después de secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por vía de una operación militar, el gobierno estadounidense logró que el Parlamento venezolano apruebe este jueves, en primera discusión, el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, después de 20 años de vigencia. El nuevo instrumento legal permite el desarrollo conjunto entre los sectores público y privado.

Venezuela posee las mayores reservas certificadas de crudo en el planeta —estimadas en 303.221 millones de barriles—, y reforma legal busca poner fin al monopolio estatal establecido desde la nacionalización de la industria en 1976.

La iniciativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca desmontar el control público sobre los hidrocarburos para permitir que “empresas privadas domiciliadas en la República” operen de manera independiente en la exploración y explotación primaria, actividades que hasta ahora eran competencia exclusiva del Estado o de empresas mixtas en las que el Gobierno era socio mayoritario.

Turismo

El diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela,  encargado de presentar el proyecto de reforma en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, indicó que “se incorporan exitosos modelos de negocios que derivan de la Ley Constitucional Antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías de los derechos humanos”. Recordó que son 18 los artículos que están en modificación e inclusión.

Dijo que la norma incluye los Contratos de Participación Productiva (CPP), donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo y costo. En este modelo el Estado no adquiere deuda.

En segundo lugar, se plantea un mecanismo para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en campos no desarrollados, “que requieren un equilibrio para poder construir el régimen fiscal” y donde se necesitan grandes inversiones.

La tercera propuesta tiene que ver con aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector hidrocarburos. A su juicio, se trata de “un paso audaz hacia la modernización del sector energético” asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo.

Mackentor

El diputado opositor, Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática, le dio la bienvenida a la propuesta del Ejecutivo y aseguró que su partido está “a la altura de los nuevos tiempos” y de actuar en función de la felicidad del pueblo. Aseguró que “era hora, que, después de 20 años de la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos, se hiciera un reajuste”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Tres detenidos por el crimen de “El Francés” Viarnes: Logística previa y vínculos religiosos

Tres personas fueron detenidas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, el hombre con pasado vinculado a causas resonantes de narcotráfico y...

Hace 6 días

Noticias

A toda maquina: El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral y la modificación de la ley de Glaciares

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la...

Hace 3 días

Noticias

España: Primeras hipótesis apuntan a la rotura de una soldadura en la vía como causa del accidente ferroviario que provocó al menos 40 muertos

La investigación del accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz (Córdoba), España,  apunta a una falla en la soldadura de la vía como posible...

Hace 3 días

Noticias

Foro de Davos: La agenda de Milei incluye una reunión con un inversionista británico

El presidente Javier Milei partió a Zurich, Suiza, para participar desde este martes en el Foro de Davos, donde se reunirá con un emprendedor...

Hace 3 días