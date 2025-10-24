Triple crimen narco: el fiscal pidió las prisiones preventivas contra los detenidos y el pase de la causa al fuero federal

El funcionario judicial consignó que el juez tiene cinco días para expedirse sobre el requerimiento acerca de las prisiones preventivas, mientras que debe correr traslado a las partes sobre el traspaso del caso al fuero federal.
“Nos encontramos ante una banda narcocriminal”, remarcó Arribas, quien definió como “global” el análisis realizado en el planteo.
Con respecto a la hipótesis que sostiene que la orden para perpetrar los crímenes fue dada desde Perú, el fiscal indicó que “está bajo investigación”.
