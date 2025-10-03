Triple crimen: la autopsia a Lara Gutiérrez reveló que sufrió un shock hipovolémico

La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, reveló que la víctima sufrió un shock hipovolémico, a la vez que Matías Ozorio, la mano de derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, arribó esta noche a Buenos Aires, tras ser detenido el pasado miércolesen la ciudad peruana de Lima.

De acuerdo al documento que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la necropsia, llevada a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, Temperley, indicó que la menor de las tres damnificadas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

El informe sostiene que la causa del deceso es un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha.

En este sentido, se resalta que el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, (una cinta plástica) a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.

A su vez, algunas partes muestran livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, mientras que no hay presencia de fauna cadavérica.

“Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación”, agrega el escrito.

Por su parte, el avión de la Fuerza Aérea que trajo a Ozorio, el joven de 28 años señalado como el presunto partícipe de “Pequeño J”, llegó el jueves por la noche al Aeropuerto de El Palomar.

Según supo NA, siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense, participan del operativo.

En la aeronave viaja el comisario mayor Marcelo Chiappero, director General de Cooperación Policial Internacional (Jefe De Interpol en Buenos Aires) de la Policía Federal, además de un médico.

“Habrá una escala por carga de combustible en la provincia de Salta y se estiman cerca de cinco horas de vuelo”, detallaron las fuentes.

Asimismo, alrededor de las 23:10 llegó a Buenos Aires, la comitiva policial con el acusado al aeropuerto de El Palomar, desde donde lo llevaron a la Jefatura Departamental La Matanza, ya que este viernes será indagado por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas, quien le reveló a NA que prorrogó el secreto de sumario por otras 24 horas más.

EL TESTIMONIO DE LA MADRE DE LARA

La madre de la adolescente de 15 años expresó que “no sabe por qué la mataron” a su hija y remarcó que se siente “destrozada. Acá estamos para pedir justicia por las tres chicas”, afirmó Stella Maris en declaraciones al canal A24.

En este sentido, dijo que la menor “era muy reservada, se aguardaba todo”, a la vez que recordó: “Me había dicho que se iba a La Tablada”.

“Yo no veía nada extraño en mi hija”, afirmó Stella Maris entre lágrimas, mientras estaba acompañada por su abogada Verónica Véliz.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

