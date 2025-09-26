Triple crimen: El Obispado de San Justo denuncia zonas liberadas a “las mafias” narco

El Obispado de San Justo sacó un comunicado tras el triple crimen de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, donde expresa el dolor por los asesinatos, pero también habla de las grandes zonas que han quedado liberadas “a merced de mafias narcos a pequeña y gran escala”.

“Con profundo dolor, queremos acompañar a las familias y amigos en el duelo por la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Este episodio se suma a la larga lista de hechos de violencia y muerte que golpean a nuestros barrios desde hace tiempo”, comienza el escrito difundido.

Desde la diócesis de dicha localidad bonaerense señalan que son “testigos de que grandes zonas han quedado liberadas a merced de mafias narcos a pequeña y gran escala- que se infiltraron y terminaron dominando la vida y la conciencia de nuestra gente, especialmente de los chicos y jóvenes, instalando una verdadera cultura de delincuencia y criminalidad”.

En este marco, expresaron que existe una “constante ausencia del Estado en sus distintos niveles” que permite que “esta cultura de la destrucción y la muerte crezca y avance sin freno”.

“La falta reiterada de políticas públicas se convierte, en la práctica, en complicidad. Ante tanto desamparo, como Iglesia en San Justo reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestros niños y jóvenes desde las tres “C” de la vida: colegio, club y capilla, en contraposición a las tres “C” de la muerte: calle, cárcel y cementerio”, manifestaron.

El comunicado, firmado por el Monseñor Eduardo Horacio García, remarca que se necesitan “barrios, ciudades y una patria donde no sea la barbarie pagada la que eduque, sino donde se garanticen la comida, la salud, la seguridad y un verdadero proyecto de vida para nuestros niños, jóvenes y familias”

“Rezamos por estas familias y por todas las que, en nuestra patria, sufren bajo el flagelo del narcotráfico institucionalizado”, finaliza el escrito.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

