Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú a “Pequeño J” y a su mano derecha

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto autor intelectual de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela, y su mano derecha Matías Agustín Ozorio, fueron detenidos este martes en Perú.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la captura de “Pequeño J” se concretó luego de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la DDI La Matanza, al tiempo que el arresto del joven de 28 años se logró gracias al accionar de ambas fuerzas, más allá que luego la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich mencionó a Interpol.

Se espera que ambos implicados sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, quien estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del Conurbano.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Por su parte, este martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Además, Arribas le confirmó a NA que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.

Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.

EL PASO A PASO

Las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y de su mano derecha Matías Agustín Ozorio, fueron llevadas a cabo por efectivos de la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense y la fuerza de Perú, tras una investigación que incluyó tareas de inteligencia y monitoreo de los buscados a través de sus teléfonos celulares.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, “Pequeño J” emprendió la huida días atrás pero no dejó de comunicarse con allegados a su grupo delictivo y de hecho este martes a las 22:00 tenía que encontrarse con Ozorio en una plaza de Lima cercana a la estación Los Olivos.

Desde el momento en que se fugó, el entrecruzamiento de antenas lo daba escapando por el interior del país hasta que se le perdió al rastro, aunque los efectivos de la DDI La Matanza sabían que se iba a ir a Perú.

Ante esa situación, loas detectives de la fuerza bonaerense se comunicaron con sus pares de la Policía de Perú, pero estos no tenían el rastro del teléfono celular, por lo que confirmaron que en esos momentos Valverde Victoriano se encontraba en Bolivia.

“Sabíamos que iba a Perú, por eso no valía la pena alertar a la policía boliviana, ya que ese era un país de paso nomás. En ese instante empezamos a mantener comunicación más fluida con la gente de Perú”, reveló una fuente policial a NA.

Este martes a las 10:00 fue detenido Ozorio en Lima, gracias al accionar de la Policía de Perú y la DDI La Matanza, que entregó todos los datos, aunque evitaron dar a conocer la noticia a los medios nacionales para que no se enterara “Pequeño J”, quien horas después tenía que reunirse con su mano derecha.

“Si Valverde Victoriano se enteraba de la detención de Ozorio iba a escapar. La Policía peruana tomó el celular de Ozorio y se comunicaba con ´Pequeño J´ haciéndose pasar por su mano derecha para ver por dónde venía circulando. Valverde Victorino nunca sospechó que en lugar de hablar con su ladero lo hacía con la Policía”, remarcó la fuente.

Y añadió: “Cuando recibimos la información de que iba escondido en un camión aceleramos la investigación para poder detenerlo, ya que en cuestión de minutos iba a enterarse que más temprano habíamos agarrado a su mano derecha y se iba a dar cuenta que estaba hablando con la policía”, detalló la fuente.

Allí finalmente, los efectivos de civil y encubiertos frenaron al camión en cuestión y dentro del mismo hallaron escondido a “Pequeño J”.

En ese sentido, el líder narco se trasladaba en ese camión por la Pananericana Sur en Pucusana, pero un paro de pescadores obligó al rodado a bajar la velocidad y quedar medio trabado en la autovía.

Los investigadores tienen trazado todo el recorrido que hizo Valverde Victoriano en su escape hacia Perú, incluyendo las zonas cordilleranas que atravesó para pasar a Bolivia y luego a su país de origen.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

