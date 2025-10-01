Triple crimen: Alonso dijo que el objetivo de los asesinos era que las jóvenes “no aparecieran más”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, consideró que el objetivo de los responsables del triple crimen en Florencio Varela era que “las chicas no aparecieran más”, en referencia al modus operandi que utilizaron para deshacerse de los cuerpos.

“Los perros pasaron 25 veces por el lugar y no encontraron nada… y fueron los mismos que en el derrumbe de Villa Gesell (en octubre de 2024) hallaron varios cuerpos”, confió el funcionario.

En tal sentido, remarcó que “fue un trabajo para que las chicas (Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez) no aparecieran más”, y ratificó que los cuerpos “estaban enterrados a varios metros de profundidad, cubiertos por sábanas y después tapados con una capa de concreto”.

A pesar de la detención de Pequeño J y uno de sus laderos, en Perú, más los otros siete detenidos, el ministro aseveró que por lo menos “hay dos personas más” implicadas en el hecho que conmocionó a la opinión pública en los últimos dias”.

Asimismo, reveló que una de las víctimas “fue torturada y otra estaba presente en el lugar”, pero aclaró que “la Justicia no tiene ningún video” de ese momento, pese a que se había comentado que los crímenes fueron filmados y las imágenes subidas a una red social.

“Se trata de unos personajes sádicos”, puntualizó el funcionario bonaerense, en declaraciones al canal América 24, y agregó que “hay demasiada evidencia de que las mataron ahí”, en una vivienda de Florencio Varela, en el sur del conurbano.

Asimismo, confió que “al llegar los efectivos se encontraron con una escena del crimen en la que se apreciaba las cortinas con manchas de sangre y en las paredes también”.

Por otra parte, Alonso indicó que “los teléfonos (de las víctimas) se apagan en Barracas”, en el trayecto desde La Matanza, donde las jóvenes se subieron a una camioneta, hacia Florencio Varela.

Finalmente, sostuvo que “la clase política le debe a las chicas un cambio reparador” y remarcó: “No puede ser que entre cualquiera por la frontera. Hace falta invertir en equipos, coraje, jueces y fiscales valientes”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

