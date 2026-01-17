Tres detenidos por el crimen de “El Francés” Viarnes: Logística previa y vínculos religiosos

Tres personas fueron detenidas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, el hombre con pasado vinculado a causas resonantes de narcotráfico y corrupción policial y que fue hallado asesinado de seis tiros en un descampado de Florencio Varela, mientras que de la investigación se logró constatar un esquema previo al homicidio y una planificación logística detallada.

En las últimas horas, la Policía bonaerense realizó varios allanamientos a cargo del fiscal Darío Provicionato, de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela, que concluyeron con tres detenidos. Estos operativos fueron coordinados, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, luego de la recolección de imágenes, pericias y testimonios claves.

Las imágenes captadas por las cámaras municipales muestran maniobras sincronizadas de al menos dos vehículos, uno perteneciente a la víctima y otro vinculado a uno de los principales sospechosos.

En tanto, los registros evidencian ingresos y egresos coordinados en distintos puntos de la ciudad, incluyendo una iglesia evangélica ubicada en dicha localidad.

Estos movimientos fueron cruzados con el análisis de impactos de antenas de telefonía celular, lo que permitió ubicar a los implicados en coincidencia temporal y geográfica con la data de muerte, reforzando la hipótesis de una ejecución planificada, indicaron.

Respecto a la declaración, la cual fue considerada como central para la causa, se trata de una mujer que se encontraba bajo investigación, quien manifestó “tener conocimiento directo de quiénes habrían sido los autores del homicidio, señalando a dos hermanos, uno de ellos pastor de una iglesia evangélica, y a una mujer joven como partícipe necesaria”.

Durante su testimonial sostuvo que “la mudanza de los bienes de la víctima fue realizada luego del crimen”, que “el arma utilizada estaría en poder de uno de los sindicados” y que “la ejecución habría ocurrido en el marco de un ajuste de cuentas”.

Todo estos puntos confirman que se trató de un crimen en el que existió un esquema previo al homicidio y una planificación logística detallada. La principal sospecha es que el móvil del homicidio está ligado a un ajuste de cuentas, vinculado a una deuda preexistente y ejecutado mediante una estructura coordinada.

A su vez, de otros testimonios recolectados y tareas de inteligencia, “se estableció que la víctima residía en un departamento alquilado, donde convivía con una mujer joven” y que, en las horas previas al hecho, “se realizó una mudanza interna, lo que despertó sospechas”.

Con toda esta información, la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo allanamientos de urgencia en la iglesia señalada; en la vivienda lindante, donde residiría una de las personas implicadas; y en una quinta del barrio La Capilla, donde uno de los sospechosos se encontraría oculto.

Para los investigadores, el caso reúne características propias del crimen organizado por la división de roles, la logística previa, el uso de inmuebles y vehículos y la eliminación de rastros posteriores al hecho.

LOS DETENIDOS

Los operativos concluyeron con tres detenidos y la confirmación de un prófugo en la causa. M. H. G., conocido como “el pastor”, vinculado a la iglesia evangélica “Impacto”; también a D.A.M., quien alquilaba el departamento donde residía la víctima; y a M.R.M., hermana de DAM. Se encuentra fugado de la Justicia el hermano del primero de los arrestados.

“La investigación determinó que la víctima mantenía una deuda con los hermanos G., lo que habría derivado en un ajuste de cuentas. Se investiga si el restante de los hermanos escapó del país”, indicaron.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

