Travesía Capricornio, la marca destino que redefine el turismo del Norte Grande argentino

En la reciente edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) se presentó oficialmente Travesía Capricornio, la nueva marca destino que integra a las provincias del Norte Grande argentino en torno a una propuesta única de ecoturismo, identidad y desarrollo territorial. El lanzamiento reunió a autoridades provinciales y municipales de Turismo de las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, autoridades del Consejo Federal de Turismo y de la Secretaría de Turismo Ambiente y Deportes de Nación, representantes del sector privado, agencias de viajes y cámaras como prestadores de turismo activo, y a representantes de la Unión Europea en Argentina y países miembros.

Bajo el lema “naturaleza extrema, cultura viva”,la marca Travesía Capricornio es el resultado de un proceso participativo, conducido por la agencia especializada The Marketing Trip, que incluyó más de 300 encuestas a viajeros y agencias, 46 entrevistas a referentes locales y 9 talleres con más de 200 actores de comunidades, emprendedores y organismos públicos. De ese intercambio surgió el logo y la narrativa visual de la marca, votados por más de 350 personas, que reflejan la riqueza natural y cultural del Norte Grande. En la FIT se presentaron el nuevo logo, el kit de comunicación y un video promocional que invita a recorrer este destino diverso y lleno de contrastes.

La marca tiene sus orígenes en la experiencia de la expedición homónima realizada en 2024 por Alejandro Brown (Fundación ProYungas), quien recorrió a pie y en bote más de 3.100 km desde Jujuy hasta Misiones durante 4 meses, documentando biodiversidad, paisajes, comunidades y actividades productivas. A partir de esa experiencia, hace un año se oficializó la creación del Corredor Ecoturístico Capricornio, con la firma de acuerdos de colaboración con las provincias del norte grande, dando así origen al proceso de creación de la marca destino “Travesía Capricornio”.

El foco central de la propuesta es el ecoturismo como motor de desarrollo sostenible, potenciando a pequeños emprendimientos, productores locales y comunidades que encuentran en el turismo una cadena de valor transversal. La iniciativa busca visibilizar destinos emergentes, generar identidad regional y fortalecer las economías locales bajo un modelo donde la conservación de la naturaleza y la cultura conviven con la producción responsable.

Con el apoyo del Programa Impacto Verde, financiado por la Unión Europea, Travesía Capricornio se convierte en el primer paso hacia la promoción integral del corredor turístico del Norte Grande, una invitación a descubrir un destino donde la naturaleza extrema y la cultura viva se entrelazan en una experiencia única.

ACERCA DE IMPACTO VERDE

Es una iniciativa de la Unión Europea, implementada por Redes Chaco y co-gestionada por un consorcio de organizaciones sociales con gran trayectoria en territorio, integrado por: Fundación AVINA, Fundación ProYungas, Fundación Pronorte, Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI) y Asociación Franciscana Pata Pila. El proyecto se propone impulsar en la región del Norte Grande Argentino un acuerdo colectivo multisectorial entre actores públicos, de la sociedad civil y privados para la transformación del territorio en una región líder en desarrollo sostenible, con especial énfasis en el sector productivo.

