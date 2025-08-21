Conéctate con nosotros

Tras las denuncias contra Karina Milei y “Lule” Menem, el gobierno designó a un interventor en Discapacidad

Publicado

El presidente Javier Milei junto a Diego Spagnuolo. El ex titular de la ANDIS era un habitual visitante del titular del Ejecutivo. (Foto: Red X).

Tras las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción contra la secretaria General del gobierno nacional y el principal operador político libertario, Eduardo “Lule” Menem, el gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que quedará a cargo de Alejandro Alberto Vilches. En tanto, en la noche del miércoles, el gobierno echó a Diego Spagnuolo, que tiene una fuerte vinculación con el presidente Javier Milei, por el escándalo de los audios donde presuntamente se refiere a la existencia de coimas. Dirigentes de la oposición reclamaron al oficialismo que dé “explicaciones” sobre el hecho.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la “primera misión” del interventor Vilches será “realizar una profunda auditoría en el área” y agregó que las pensiones por invalidez fueron históricamente una “caja de la política” que el Gobierno está decidido a desmantelar.

La intervención del organismo se produce  tras la destitución de Spagnuolo, implicado en las grabaciones que sacaron a la luz una presunta red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos.

Vilches, el nuevo responsable, es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como secretario de Gestión Sanitaria.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que la existencia o no de un pedido de coimas en ese organismo “la tiene que resolver la Justicia”, aunque subrayó que “no pone las manos en el fuego por ningún funcionario”.

“La salida de Spagnuolo está confirmada por una decisión que el Presidente tomó el miércoles”, dijo Francos, al tiempo que pidió que no le pregunten sobre la inocencia de funcionarios como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o su asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem, porque “son temas que debe investigar la Justicia”, insistió.

Al arribar cerca de las 9.30 al Hotel Alvear para exponer en el Council of the Americas, el funcionario fue abordado por periodistas y ante quienes puntualizó que “el juez que está llevando adelante la investigación lo citará al señor Spagnuolo para ver si ratifica los dichos que han aparecido en unos audios que, la verdad, no sé de donde salen”.

QUÉ PASÓ

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue despedido de su cargo luego de que se dieran a conocer varios audios atribuidos a él, en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas en su organismo para la compra de medicamentos, y en los que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

También fue separado de su cargo el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, a quien en los audios Spagnuolo califica como “un delincuente que maneja la caja” de la agencia.

Las grabaciones, cuyo origen se desconoce, están editadas y fueron reveladas por el sitio Data Clave y por el canal de streaming Carnaval. Allí, la voz atribuida a Spagnuolo habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Andis; hace referencia a una droguería intermediaria, “la Suizo”, que trabaja con el Estado y alude al supuesto rol de “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. En los audios se menciona que Spagnuolo, presuntamente, puso al tanto al Presidente sobre esas irregularidades meses atrás.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

