Verdes: Tras la salida del cepo, los argentinos compraron más de USD26.000 millones en el mercado oficial

Desde la salida parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron dólares por más de USD 26.392 millones en el mercado formal, en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En el mismo período, las ventas de divisas alcanzaron los USD 3.678 millones, por lo que las compras netas totalizaron USD 22.714 millones. Si se incorpora la categoría de “transferencias de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, el monto asciende a USD 32.870 millones desde la flexibilización de los controles cambiarios.
De acuerdo al informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, en abril —primer mes pleno tras el levantamiento del cepo— alrededor de un millón de personas humanas accedieron al mercado oficial y compraron USD 2.077 millones. La demanda se sostuvo y creció en los meses siguientes: USD 2.283 millones en mayo, USD 2.468 millones en junio y USD 3.473 millones en julio.
En agosto se observó una corrección a la baja, con compras por USD 2.448 millones, aunque septiembre marcó el máximo del período, con USD 5.130 millones, un salto que coincidió con el aumento de la incertidumbre previa a las elecciones, un fenómeno recurrente en la dinámica cambiaria argentina. En octubre, mes de los comicios, la demanda se mantuvo elevada con USD 4.731 millones.
El quiebre llegó en noviembre, cuando las compras brutas cayeron a USD 1.597 millones, el nivel más bajo desde la salida del cepo, con la participación de unos 1,1 millones de personas. Sin embargo, en diciembre el interés por la moneda extranjera volvió a repuntar: cerca de 1,5 millones de argentinos adquirieron USD 2.186 millones.
En términos agregados, el Sector Privado no Financiero registró en diciembre una compra neta de USD 978 millones, explicada principalmente por la demanda de billetes de las personas humanas, parcialmente compensada por los ingresos del complejo oleaginoso-cerealero, que aportó USD 1.139 millones netos por comercio de bienes.
El balance cambiario de diciembre cerró con un déficit de cuenta corriente de USD 1.565 millones, producto de egresos netos en Ingreso Primario (USD 1.243 millones) y Servicios (USD 771 millones), compensados en parte por ingresos netos de bienes por USD 426 millones.
En el comercio exterior, las exportaciones canalizadas por el mercado de cambios sumaron USD 6.118 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 5.692 millones. El BCRA destacó además que el stock de deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones se redujo en unos USD 1.500 millones durante el mes.
Por el lado de los servicios, el déficit estuvo asociado principalmente a gastos en viajes y consumos con tarjeta en el exterior, con egresos netos por USD 445 millones, aunque el Banco Central subrayó que el 70% de esos consumos fue cancelado directamente con dólares propios, lo que atenúa el impacto sobre el mercado cambiario.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.