Verdes: Tras la salida del cepo, los argentinos compraron más de USD26.000 millones en el mercado oficial

Desde la salida parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron dólares por más de USD 26.392 millones en el mercado formal, en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el mismo período, las ventas de divisas alcanzaron los USD 3.678 millones, por lo que las compras netas totalizaron USD 22.714 millones. Si se incorpora la categoría de “transferencias de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, el monto asciende a USD 32.870 millones desde la flexibilización de los controles cambiarios.