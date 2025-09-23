Conéctate con nosotros

Tras la reunión de Milei con Trump, el Banco Mundial acelera la entrega de préstamos para la Argentina

Edificio del Ministerio de Economía de la Nación.

El Banco Mundial anunció este martes que intensificará el apoyo hacia la Argentina en la entrega de préstamos por un total de US$4.000 millones “en los próximos meses” como “apoyo a la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”, luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump. Estos fondos forman parte de un acuerdo por 12 mil millones de dólares que el país había firmado con el organismo, a mediados de abril, para desarrollar reformas de mercado.

Así lo comunicó el organismo que preside Ajay Banga y que detalló que combinará financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado.

El paquete de ayuda económica estará centrado en lo que el Banco Mundial calificó como “los principales motores de la competitividad”: desbloqueo de la minería y los minerales críticos; el impulso del turismo como fuente de empleo y desarrollo local; la ampliación del acceso a la energía y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

Turismo

El aceleramiento en el apoyo hacia el país proviene del acuerdo que el Banco Mundial formalizó junto con el Gobierno a mediados de abril por un total de US$12.000 millones.

“Refleja una sólida confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleo”, señaló el comunicado del organismo.

Epec

El anuncio del Banco Mundial surge luego de la reunión que Milei mantuvo con Trump en Nueva York, donde recibió el respaldo “total” del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

