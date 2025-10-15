Conéctate con nosotros

Tras la reunión con Trump, Bessent respaldó a Milei: “Le dio a Argentina la oportunidad de poner fin a una decadencia de décadas bajo el peronismo”

El presidente Javier Milei, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y miembros de ambos gabinetes en la Casa Rosada, en una reunión reciente. (Foto: Presidencia / Archivo).

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó al presidente Javier Milei y afirmó que el mandatario le dio a Argentina “la oportunidad de poner fin a una decadencia de décadas bajo el peronismo”, luego de haber mantenido una reunión con su par americano, Donald Trump.

A través de sus redes sociales, Bessent indicó que se sintió “honrado” por haber formado parte de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca, en la cual se discutió sobre “cómo Argentina puede volver a ser grande adoptando la libertad económica”.

El encuentro se efectuó en la residencia presidencial estadounidense, donde Trump enfatizó su apoyo hacia su par argentino de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Aunque advirtió que si Milei “no gana” las elecciones del 2027, desde la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

“El presidente Milei le ha dado a su país la oportunidad de poner fin a una decadencia de décadas bajo el peronismo, y esperamos que el país aproveche esta oportunidad bajo su liderazgo”. concluyó Bessent.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

