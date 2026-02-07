Conéctate con nosotros

Tras el acuerdo con Estados Unidos, Quirno dijo que Argentina busca la “flexibilidad” del Mercosur

Publicado

El canciller argentino Pablo Quirno durante la firma del acuerdo de libre comercio con el representante de Comercio de EE.UU, Jamieson Greer. (Foto: Prensa).

El canciller Pablo Quirno sostuvo este viernes que Argentina busca “decididamente un aumento de la flexibilidad del Mercosur” tras el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. “Estos son acuerdos que están permitidos dentro del acuerdo con los países participantes del Mercosur”, dijo Quirno en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno.

Y reieteró que “decididamente” se busca “un aumento de la flexibilidad del Mercosur”. El canciller expuso que “por diferentes razones, el acuerdo Unión Europea-Mercosur tardó más de 25 años en firmarse, recién vamos a empezar ahora el proceso de aprobación legislativa en Argentina”.

Y añadió que el acuerdo comercial con Estados Unidos “tardó un poquito más de un año”. Al destacar el acuerdo como un logro diplomático, Quirno señaló que “no es un hecho aislado ni circunstancial” sino el resultado de “una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y una preparación seria y sostenida en el tiempo”.

Puntualizó que se trata de una Argentina que “confía en su rumbo, que consolida un modelo de apertura, desregulación y previsibilidad, y que comienza a transformar decisiones en resultados concretos”.

“Es el primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones”, al ponderar que se abre para el país “un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”.

Tras varios meses de espera, el Gobierno rubricó el jueves el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

La firma ratifica la alianza estratégica entre el gobierno de Donald Trump y el de Javier Milei y sucede después de que el 13 de noviembre se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

