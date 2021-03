Tire y afloje: Luego de las críticas, la AdC dio marcha atrás y habrá playoff por la permanencia

Finalmente, este miércoles la Asociación de Clubes volvió sobre sus pasos y desestimó el pedido de “los clubes” de suspender los descensos. De esta manera, confirmó que Atenas y Bahía Basket disputarán un play-out por la permanencia al mejor de tres partidos en la Ciudad de Buenos Aires.

La serie para definir el único descenso comenzará el 6 de abril y continuará el 8 y 11 del mismo mes en la misma sede. “El Griego” volverá a jugar esta instancia decisiva por segunda vez en su historia, luego de vencer a Quilmes en el 2019 por 3-0.

Bahía Basket, el equipo de Pepe Sánchez, jugará por primera vez por la permanencia en la Liga Nacional, desde que le compró la plaza a Estudiantes en la temporada 2010-2011. Plagado de jóvenes y sin extranjeros (transfirió al prometedor Caio Pacheco en febrero) parte como el equipo más débil.

El historial entre ambos esta temporada favorece al equipo cordobés, que ganó los dos enfrentamientos: 104-83 el pasado 23 de diciembre de 2020, y 101-96, tras dos tiempos suplementarios, el 18 de marzo último.

Por su parte, Atenas terminó en el anteúltimo puesto con 27 derrotas y 11 triunfos, y los bahienses, últimos con marca de 34 caídas y 4 victorias.

MARCHA ATRÁS

El lunes la decisión oficial de suspender los descensos estaba al caer. Los dirigentes de la Liga Nacional junto con el apoyo de algunos clubes habían decidido avanzar en ese sentido a solo una semana de la finalización de la competencia. Sin embargo, el reclamo generalizado de ex jugadores, técnicos, periodistas y espectadores dejó a las oficinas de la Asociación de Clubes sin lapiceras para firmar.

Andrés Nocioni, integrante de la Generación Dorada no dejó dudas al respecto: “Qué mal le hace esto al Básquet argentino! Suspender los descensos hace que pierda calidad la Liga. No somos la NBA ni la Euroleague para cerrar la competencia. Además, ¿cómo van a suspenderlos en el medio del torneo? Por favor!”, escribió en Twitter.

Qué mal le hace esto al Básquet argentino! Suspender los descensos hace que pierda calidad la Liga. No somos la NBA ni la Euroleague para cerrar la competencia. Además, ¿cómo van a suspenderlos en el medio del torneo? Por favor! https://t.co/c0npRZbK5e — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) March 23, 2021

El martes, presionado por las críticas del ambiente luego de la nota publicada por el periodista Marcelo Chaijale en Mundo D, que revelaba las intenciones de la suspensión, el titular de la AdC y presidente de Quimsa Gerardo Montenegro confirmó a medias el rumor y explicó que “tenían el pedido de varios dirigentes para modificar los descensos” y que el momento para expresarlo era “al final de la temporada porque era algo que deportivamente no sumaba”.

Horas más tarde, el director deportivo de Atenas Bruno Lábaque afirmó que “Tanto Atenas como otros clubes manifestaron desde un primer momento la idea de que no haya descensos” y dejó en claro que las intenciones del club de barrio General Bustos era que no se dispute el playoff por la permanencia: “Ojalá se pueda llevar a cabo que no haya descenso”, dijo en la misma nota con Ucu Web.

No obstante, el martes por la noche el presidente del “Griego” Felipe “Felo” Lábaque contradijo a su hijo y remarcó en una nota con el canal Showsports que “Independientemente que le venga bien la resolución a Atenas, estoy en contra de que no haya descensos”.

El punto final de la historia llegó este miércoles. Primero con un comunicado de Atenas donde señalaba que Lábaque mantuvo una comunicación con Montenegro y le solicitó expresamente el deseo de que haya descensos. "No concibo una competencia que se defina en un escritorio. Debe ser en la cancha", afirmó.

Luego llegaría la palabra de Montenegro en Ucu Web: "Era necesario terminar con la especulación, y ratificamos que a esta altura no vamos a cambiar algo que se decidió al comienzo. Decidimos tomar la autoridad máxima y que este tema no estaba dentro de los cambios de la organización por más que algunos clubes lo pidieron".

A su vez, agregó que "Ayer (por el martes) evaluamos y coincidimos que más allá de los argumentos valederos que puedan tener, tenemos que hacer respetar lo que se decidió en asamblea y tenemos que terminar de jugar de esta manera. no vamos a empañar el esfuerzo de jugar la liga en esta situación".

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.