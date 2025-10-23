Conéctate con nosotros

The Wall Street Journal dice que Caputo negociaría con Bessent mayor acceso al uranio argentino

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo. (Foto: Prensa / Archivo).

El acuerdo de apoyo financiero a la Argentina por parte del gobierno de Donald Trump incluiría facilidades para expandir el acceso al uranio que existe en el país por parte de empresas de los Estados Unidos, según planteó el diario The Wall Street Journal.

El influyente medio sostiene que esta opción es parte de las conversaciones que mantienen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

La publicación evalúa esta posibilidad en la intención de Estados Unidos de generar una brecha en la relación entre Argentina y China, y limitar el acceso a los recursos minerales del país por parte del gigante asiático.

“Los funcionarios de la administración están tratando de contrarrestar la influencia de Beijing alentando a los líderes de la Argentina a llegar a acuerdos con empresas estadounidenses como una forma de impulsar proyectos de infraestructura e inversiones en sectores clave como las telecomunicaciones, dijeron personas con conocimiento de las conversaciones”, dijo The Wall Street Journal.

En esa línea subrayaron las palabras de Bessent por las que aseguró que “Estabilizar a la Argentina es ‘América primero’”

El diario especula con que si China queda excluida de la Argentina, “Estados Unidos tendría una ventaja en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Pekín y Washington”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

