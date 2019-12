"The last dance": el documental inédito sobre Michael Jordan tiene fecha de estreno

En la víspera de Navidad, ESPN generó gran expectativa con un anuncio muy especial, ya que en Twitter reveló que en junio de 2020 estrenará el documental sobre los Chicago Bulls y Michael Jordan: "The Last Dance". El video publicado en redes sociales muestra un avance de una serie de entrevistas, incluyendo al propio Jordan, sobre la época dorada que marcaron los Bulls en los 90.

Se supo que constará de 10 capítulos e incluye entrevistas con ex jugadores de los Bulls, además de testimonios de personalidades como Barack Obama, Magic Johnson, Kobe Bryant, Justin Timberlake, Scottie Pippen, Phil Jackson y Steve Kerr.

El documental, con más de 500 horas de video y que profundizará en la temporada 1997-1998 (la última de Michael Jordan con Chicago Bulls), fue dirigido por Jason Hehir, que ha trabajado en proyectos como 30 for 30, The 85 Bears y un documental para HBO alrededor de la vida del luchador André "The Giant".

Jordan jugó durante 15 temporadas en la NBA, en las que ganó seis anillos en dos periodos de tres años. Entre medio de los campeonatos, el mejor jugador de todos los tiempos tuvo una retirada para probar suerte en el béisbol, tras un año con poco éxito decidió volver a su deporte para volver a ganar 3 campeonatos en el considerado por muchos como el mejor equipo de la historia de la liga.

Siempre ha habido dudas acerca de todo lo que pasó en sus dos retiradas "no oficiales" o de su compra de los derechos de los Charlotte Bobcats (franquicia NBA), hoy llamada Charlotte Hornets. En este documental se intentan aclarar muchas de las cosas que pasaron por la cabeza de Jordan antes de tomar estas decisiones o como era él tanto después de las victorias como en las derrotas.

El documental no aclarará "el debate"

Este documental llega en pleno debate sobre el mejor de todos los tiempos, las nuevas generaciones son defensores de LeBron James, mientras que los que vieron jugar al "23" de los Bulls, aseguran que nunca ha habido y nunca habrá ninguno como su majestad "Air Jordan". Sin embargo, la película no servirá para decidir quién gana esta batalla.

Hace algunas semanas atrás, LeBron se refirió a la primera vez que lo vio en persona. "Le tenía endiosado. Y es que fue así, fue como encontrarte con Dios por primera vez. Tenía 16 años cuando le conocí". Este primer encuentro, según cuenta Dave McMenamin en ESPN, tuvo lugar en la última etapa de Jordan como jugador. Estaba a punto de debutar con los Wizards y James estaba todavía en su etapa de instituto.

