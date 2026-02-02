Conéctate con nosotros

Temporada 2026: se mantiene el crecimiento y el impacto económico ronda el billón de pesos

El número de visitantes supera en un 9% al de 2025.

Según un relevamiento realizado por el estudio de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, el cierre del mes de enero ratifica las proyecciones y pone a Córdoba como la provincia más concurrida del verano: el número acumulado de visitantes ya llega 3.5 millones de personas, casi un 9% más que el año pasado.

“Tuvimos un gran mes que en el comparativo con el del 2025 fue superior en cuanto a concurrencia. Existe un claro diferencial de Córdoba con el resto: su agenda de festivales y fiestas que motorizan al turismo interno y del resto del país”, expresó Darío Capitani.

Sin dudas, los fines de semana constituyen el punto de mayor convocatoria. El comportamiento climático y la salidas a destinos sin reserva previa fueron una constante en lo que va de la temporada respecto al turismo de cercanía.

Villa Carlos Paz se mantiene en la semana al 80% y sube al 90/95% los findes; Villa General Belgrano tiene picos de 97%, Santa Rosa registra picos de 90%. Miramar y alrededores mas del 90% y ocupación plena los findes. En Traslasierras la localidad de Nono registra un 80% de ocupación general y picos del 95%. Los valles de Punilla y Calamuchita lideran como los destinos más convocantes.

En comparación con enero pasado, el número de turistas se incrementó en 300 mil. Hasta acá -y desde el inicio de la temporada- el impacto económico en torno al movimiento turístico roza el billón de pesos.

“Sin dudas iniciamos febrero con una mucha expectativa, tenemos un gran cronograma de atractivos en el que hacen punta los distintos festejos de carnaval. Nuestra tarea es acompañar a todos los visitantes y turistas; al sector privado y a cada municipio para mejorar día a día todo lo que nuestra hermosa provincia tiene para ofrecer”, cerró Capitani.

