Día histórico para el básquet femenino: Florencia Chagas es la primera argentina elegida en el draft de la WNBA

La joven de 19 años, que actualmente se desempeña en el USE Rosa Scotti de la primera división del básquet italiano, fue seleccionada por el Indiana Fever en la posición 31 (tercera ronda) del Draft.

Al igual que en el caso de Leandro Bolmaro, que Chagas haya sido drafteada no significa que vaya a sumarse automáticamente a la próxima temporada de la WNBA, sino que podría seguir desarrollándose en Europa.

Surgida en Los Indios de Moreno en provincia de Buenos Aires, Florencia estuvo jugando en los últimos tiempos en el Empoli de Italia, adonde pasó a préstamo luego de hacer una experiencia en el Famila Schio, uno de los clubes más importantes del básquetbol femenino de aquel país que la contrató cautivado por su talento.

La base de casi 1,80 de estatura está promediando 9,4 puntos, 3,1 rebotes, 1,6 asistencias y 1,1 robos en 23,8 minutos por encuentro con su USE Rossa Scotti, conjunto que se ubica actualmente en el sexto puesto, con marca de 15-10.

A su vez, Chagas ya mostró su enorme valor en el nivel internacional en el Mundial U19 del 2019, donde a pesar de dar un año de ventaja, fue una de las figuras del certamen promediando 16,3 puntos, 5,6 rebotes y 2 asistencias a lo largo de siete presentaciones. Incluyendo una actuación de 20 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes frente a una potencia como Canadá.

OFFICIAL: With the 31st pick in the 2021 #WNBADraft, we have selected Florencia Chagas from Argentina.#OurWayUnscripted x #FeverDraft pic.twitter.com/94C1JHtrMo

