Telecom colocó deuda por USD 600 millones, a 10 años y con un interés nominal anual de 8,50%

En una operación que favorece la acumulación de reservas del Banco Central, Telecom Argentina logró una nueva emisión de Obligaciones Negociables, por USD 600 millones. La operación fue realizada en el el marco de su Programa Global de Emisión por hasta US$ 4.200 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En el caso puntual de esta operación, recibió ofertas por US$ 2.427 millones, a través de 174 órdenes, lo que permitió adjudicar un monto final de US$ 600 millones. La empresa destacó que recibió una demanda 3,3 veces superior al monto emitido.

“Este resultado refleja la consistencia de la estrategia de negocios de la compañía y la solidez de su desempeño operativo, factores que generaron un fuerte respaldo por parte de inversores institucionales”, destacó la empresa.

Los títulos se estructuraron a un plazo final de 10 años, con vencimiento el 20 de enero de 2036, y un plazo promedio de 9,5 años. Se colocaron a una tasa fija nominal anual del 8,50%, con un rendimiento del 8,625%, el más bajo de todas las emisiones internacionales de la compañía desde 2019.

Además, se logró una compresión de 50 puntos básicos frente a la referencia inicial brindada al mercado.

La operación se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de Telecom y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024.

Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la gestión activa del perfil de deuda, incluyendo la refinanciación de pasivos existentes —entre ellos préstamos asociados a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA)—, preservando un perfil de apalancamiento acorde al plan financiero de largo plazo, indicó la compañía.

En paralelo, la operación permitirá continuar respaldando el plan de inversiones, que durante 2025 ascendió a aproximadamente USD2.000 millones.

La colocación contó con la participación de J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities como Global Coordinators y Joint Bookrunners en el exterior, y de Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital, Latin Securities y Banco CMF como colocadores locales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.