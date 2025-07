[Talo Kejner] Parte de un sueño

“Formé parte de un sueño que la dictadura militar argentina destruyó el 25 de abril de 1977. A quienes me acompañaron con fidelidad y afecto, los estrecho y evoco en estos versos. Gracias”. El que habla, a modo de epílogo, es Talo Kejner, en su libro de poemas “Las pequeñas grandes cosas”, publicado en 2008 por Perceval Press, la editorial con sede en Santa Mónica, California, Estados Unidos, que dirige el actor argentino Viggo Mortensen.

Ese día, a menos de una semana de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Mackentor, la constructora que fundó y conducía, fue intervenida y ocupada por los militares.

Desde la tapa -una fotografía de Viggo Mortensen titulada “De regreso” donde se ve el sol brillando sobre nubes espesas desde lo alto de un avión- la poesía fluye sobre grandes cauces como los sueños (Tuve un sueño. / Soñé que era joven. / Cuán impiadoso / es el sueño de un viejo); (Me persigue un sueño: / me acosa / la figura de un caracol / o de un ojo inmenso…); el exilio (Retorné tras ocho años / más aún sigo exiliado. / Un poco se muere / al partir, / extraño, / otro poco al regreso…). En otro de sus poemas vuelve sobre la experiencia del exilio: El exilio / (reflexiono) / no fenece con el retorno, / es una incurable herida / que supura, infectada llaga, / se cierra y se abre. / ¿Acaso la desdicha admite olvidos?

El amor en sus distintas formas (Si me amas. / Si te amo. / si nos amamos. / en el mismo lugar. / Al mismo tiempo. / No sé si seremos dichosos. / Sé que no estaremos solos.) o el poema que da título al libro; (Las pequeñas grandes cosas / que amándonos no hicimos: / Contarnos nuestros sueños, / narrar nuestros insomnios. / Desnudar nuestros vicios, / sincerar infidelidades. / Las pequeñas grandes cosas / que amándonos sí hicimos: / Mirarnos largamente / antes de haber eyaculado. / Gritar nuestro amor / mientras eyaculábamos. / Abrazarnos muy fuerte / después de haber eyaculado…)

La figura materna aparece “ajada por los años” (Madre, / con esa figura sin forma, / ajada por los años. / Creo que soy triste, / heredé tu conmovedora, / profunda tristeza…); la paternidad, en un poema dedicado a su hijo Camilo (Si tú supieras / las innumerables veces / que me salvaste de la vida. / Si tú prefieres, / las innumerables veces / que alejaste a la muerte…) o en “Intimidad entre padre e hijo”, donde dice “Somos / espirales de una misma tuerca. Yo, el anciano / que cabalga con la muerte. / Tú, el niño / que se burla de su signo. / Yo el anciano / que se extingue. / Tú, el niño / que se ilumina…

El paso del tiempo, la vejez, la muerte, son temas que también habitan en la poesía de Talo Kejner, reunida en una cuidada y bella edición.

El último poema es una despedida y al mismo tiempo un llamado, una apelación al lector, el momento en el que más nítidamente aparece su deseo de sentirse poeta a través de la voz de quienes lo acompañan en su canto. En última instancia, la poesía también forma parte de un sueño que lo sobrevive.

Canta mis versos / para sentirme poeta, / que sin tu voz / son palabras huecas…

[EL VEREDICTO]

VER [Caso Mackentor] En un fallo histórico, la Justicia declaró la nulidad de la intervención judicial de 1977 y sus actos posteriores hasta hoy.

VER [Caso Mackentor] Jorge Paván: “La justicia nos devolvió en parte la dignidad que en algún momento nos quitaron estos cobardes”.

VER [Caso Mackentor] Gustavo Sargiotto: “Papá siempre me dijo que iba a haber justicia y el tiempo le dio la razón”.

VER [Caso Mackentor] Facundo Trotta: “Es un fallo inédito porque vincula un crimen de lesa humanidad con actos judiciales que se cumplieron con posterioridad”.

VER [Caso Mackentor] Juan Carlos Vega: “Se logró probar por primera vez que los grupos económicos se beneficiaron del Terrorismo de Estado”.

[COBERTURA]

VER Caso Mackentor: Las víctimas y el fiscal pidieron la nulidad de la intervención judicial en 1977 y todos los hechos posteriores.

VER Mackentor: Piden declarar la “nulidad total, absoluta e insanable” de la intervención en 1977 y los hechos que le siguieron hasta hoy.

VER Caso Mackentor Día 4: Comienzan a declarar testigos.

VER Presentan denuncia penal contra Rodolfo Barra en el caso Mackentor: Lo acusan de querer engañar a los jueces y perjudicar a las víctimas.

VER Caso Mackentor: Quién es Rodolfo Barra.

VER Mackentor Día 3: El Estado Nacional patea el tablero y busca demorar la reparación integral que reclaman las víctimas.

VER Mackentor Día 2: El fiscal Trotta dijo que la intervención judicial de 1977 fue nula y también todos los actos jurídicos hasta hoy.

VER Mackentor Día 1: Las víctimas pidieron la nulidad de todos los actos jurídicos desde 1977 y reclamaron sentar en el banquillo a Supercemento.

VER Mackentor Día 1: 47 años y la camiseta de River.

VER Caso Mackentor: Llegó la hora de la verdad.

[HISTORIA DE UN CALVARIO]

VER Mackentor y “las verdaderas motivaciones que subyacen en la sentencia declarada nula por arbitrariedad”.

VER Casación anuló parte de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla y dispuso que se dicte una nueva resolución.

VER Mackentor: Piden en Córdoba, al Tribunal Oral Federal N°1, que cumpla con los fallos de la Corte y la CIDH.

VER La Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla.

VER Caso Mackentor: El Jury desestimó la denuncia contra la jueza Martínez pese al fallo de la CIDH.

VER Mackentor, un caso emblemático de violencia institucional.

VER Caso Mackentor: Piden habilitar la feria para investigar la conducta del Jury de enjuiciamiento de la Justicia.

VER Derechos Humanos: Piden indagatoria del directorio de Supercemento y una empresa agropecuaria en el caso Mackentor.

VER Caso Mackentor: Presentan denuncia penal contra cuatro legisladoras y una vocal del TSJ.

VER Lesa Humanidad: Después de 8 meses, sin novedad en el pedido de Jury contra la jueza que mandó a la quiebra a Mackentor.

VER Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor.

VER El mandato moral de Talo Kejner.

VER La CIDH condenó a Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Mackentor.

VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.

VER Caso Mackentor: corrupción, Terrorismo de Estado y jueces que protegieron a sus pares y empresarios.

VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.

—

