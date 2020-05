Talento de exportación: Cuatro jugadoras argentinas decidieron irse a Estados Unidos para formarse en la NCAA

Con la oportunidad de brillar en una de las competencias más exigentes del mundo, y a la vez aspirar a un titulo universitario, las jóvenes jugadoras argentinas apuestan fuerte al básquet universitario de Estados Unidos. Ayer, se conoció el arribo de Lucía Operto a la Universidad de Murray State (Kentucky), y se convirtió en la cuarta representante argentina en la NCAA, en menos de un año, junto con Sol Castro, Brenda Fontana y María Victoria Fux.

Las cuatro juegan de internas, tienen 19 años, y además representaron a la selección Argentina en el Mundial U19 de Tailandia (finalizaron 12°). A la hora de explicar su decisión de emigrar al país del norte, no dudan en poner a la par su carrera profesional en el básquet y la posibilidad de conseguir un título universitario.

"Desde un primer momento sabía lo que buscaba para mi futuro, por lo que quedarme en Argentina o pasar a Europa eran opciones que manejaba pero no la prioridad. Yo quería dar un salto en lo deportivo pero también estudiar para tener otro sustento de vida, y lo que más me cerraba era la chance de pasar a la NCAA", explica Lucía Operto.

María Fux fue la primera jugadora argentina en llegar a la NCAA, al firmar con la Universidad Tecnológica de New Jersey en mayo del año pasado. "Esto es jugar en el mejor nivel del mundo y poder estudiar, eso es lo que vine a buscar. Tengo una felicidad muy grande, porque en lo personal pude concretar uno de los objetivos que venía soñando desde hace unos años y que quería para mi carrera. Como jugadoras creo que todas soñamos con esto".

Por su parte, la Ala-pívot Sol Castro firmó un contrato en abril para arribar la Universidad de Robert Morris. "Sé que voy a la cuna del básquetbol como lo es Estados Unidos, que la división I de la NCAA es de muy fuerte competencia y siento que me va a servir para potenciar mi carrera deportiva. Además, pensando en mi vida académica, la Robert Morris es una universidad privada de Pensilvania y a diferencia de Europa, puedo hacer todo lo que busco en un mismo lugar y en alta exigencia. De ahí mi elección", explica.

Castro es la única de las cuatro que puede jugar fuera de la zona interior por su altura de 1.86 metros y puede alternar en la posición de Alero. Con la Selección U19 ha tenido participación, con 6.3 puntos, 6.3 rebotes y 0.9 robos por juego en la Copa Mundial Femenina FIBA 2019. Su última temporada en la liga argentina fue con 7 puntos, 9.2 rebotes y 1.5 asistencias de media.

Por último, Brenda Fontana será una de las encargadas de defender al equipo de un estado en el que la bandera Argentina ya está en lo alto gracias a Emanuel Ginobili. La jugadora de Vélez Sarsfield cerró su incorporación a las Mineras de Texas hace unos meses, y aunque aún no viajó a sumarse al plantel por la pandemia, ya conoció las instalaciones durante la temporada y se entrena con las de El Paso vía online.

"Pensé en irme a Europa durante el 2019 porque no me había decidido en si iba a seguir la Universidad todavía. Aunque estaba segura de que quería estudiar en Estados Unidos me frenaba que pedían varios papeles (el título y analítico del colegio traducido certificado, el examen SAT, pasaporte etc) que llevaban bastante tiempo de tener en mano", explica Fontana.

"Lo pensé y terminé de aplicar para la Universidad de Texas El Paso (UTEP) en noviembre del año pasado. Me anoté al principio en ingeniería industrial pero el cupo estaba lleno, así que me decidí por psicología en segunda instancia", cierra la interna que promedió 5.9 puntos, 4 rebotes y 1.6 asistencias en el Mundial U19.

Con la esperanza intacta, las cuatro jugadoras apuestan fuerte a su desarrollo en la NCAA, para algún día poder llegar a la WNBA (Women NBA) o competir en Europa. Su experiencia puede ayudar a que cada vez más jugadoras puedan seguir sus pasos e intentar llegar lo más lejos posible en el deporte.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

--