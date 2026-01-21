Susto: Un sismo de magnitud 4,4 grados sacudió el norte de Córdoba y se sintió en varias localidades

Un movimiento telúrico de magnitud 4,4 en la escala de Richter sacudió este martes la provincia de Córdoba, con epicentro cercano a la localidad de Deán Funes, en el norte provincial. El fenómeno, que generó reportes de percepción en múltiples zonas, ocurrió a las 20:07 y se registró a una profundidad de 30 kilómetros, según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). No se reportaron víctimas ni daños materiales.

El epicentro se ubicó aproximadamente a 14-21 kilómetros al oeste de Deán Funes, a unos 112 kilómetros al norte de la capital cordobesa. Vecinos de localidades como La Calera, Malagueño, Cosquín, La Cumbre, Quilino y la propia Deán Funes reportaron haber sentido el sismo con intensidad notable, algunos describiéndolo como “fuerte, fuerte” y acompañado de un ruido similar a un trueno. En edificios de la ciudad de Córdoba también se percibió el movimiento, aunque con menor fuerza.

Este evento es el tercero registrado en la provincia en las últimas 24 horas. El primero ocurrió el lunes a las 23:10, con magnitud 2,6 y epicentro a 22 kilómetros al norte de Alta Gracia, a 26 kilómetros de profundidad. Vecinos de Villa San Nicolás y La Calera lo reportaron.

El segundo se produjo este mismo martes a la 1:33, también de magnitud 2,6, con epicentro a 16 kilómetros al sur de La Falda, entre esta localidad y Cosquín, a 22 kilómetros de profundidad. Según el Inpres, fue sentido en zonas como Santa María de Punilla, Villa Carlos Paz, Tanti, La Calera, La Falda, Río Ceballos y Salsipuedes.

El Inpres informó que durante la jornada de este 20 de enero se produjeron un total de 15 sismos de distinta intensidad en Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy. Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas por estos sismos.

QUÉ ES UN SISMO

Un sismo, también conocido como terremoto, es un movimiento brusco y repentino de la corteza terrestre causado por la liberación súbita de energía acumulada en las fallas geológicas. En Argentina, estos fenómenos se deben principalmente a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso de subducción que genera actividad sísmica frecuente en el oeste del país (provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy). Sin embargo, ningún territorio argentino está completamente exento de riesgo, y eventos de menor magnitud como los registrados en Córdoba en las últimas horas pueden ocurrir en zonas consideradas de sismicidad moderada o baja.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.