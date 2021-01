Sueño cumplido: Campazzo tuvo protagonismo en el Madison Square Garden y Denver ganó

El cordobés había revelado que el estadio que más deseaba conocer en la NBA era el Madison Square Garden, y este domingo logró cumplir el cometido en la victoria de los Nuggets sobre los New York Knicks por 114-89. De esta manera, la franquicia de Colorado sumó su segunda victoria al hilo y se acomoda en el Oeste.

El ex Real Madrid tuvo sus mejores momentos en el segundo cuarto, y con el partido liquidado sumó la mayoría de los 14 minutos que estuvo en cancha. "Facu" aportó 5 puntos (1-3 en dobles y 1-2 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias (una de “latigazo” para JaMychal Green) y 2 robos.

Además, el base se lució con una flotadora ante Nerlens Noel y hasta tiró una bicicleta futbolera cuando la pelota estaba afuera de la cancha. Showtime.

Just kickin' it pic.twitter.com/GzNNS28AVS

La figura de la noche fue otra vez el pivote serbio Nikola Jokic con una planilla de 22 unidades, 10 rebotes y 5 pases gol. Mientras que en los Knicks se destacó el alero Julius Randle, con un balance de 29 tantos, 10 rebotes y 5 asistencias en 38 minutos.

Denver cerró un fin de semana perfecto, después de la victoria del sábado sobre Philadelphia 76ers (115-103), con un escaso aporte del cordobés, autor de 3 puntos (1-4 en triples), 2 rebotes y 2 asistencias en 17 minutos.

El equipo de Michael Malone, que ahora tiene un récord de 5-5 en la temporada, permanecerá unos días más en Nueva York ya que el próximo martes, a las 21.30 horas, se medirá ante Brooklyn Nets en busca de un nuevo triunfo.

FLOTADORA MADE IN CAMPAZZO

Recibió la pelota, hizo un rodeo y volvió a meterse en la zona pintada con un cambio de ritmo que dejó atrás a su marcador para encestar una flotadora con sutileza. Una marca registrada del argentino. “Es incluso más linda en cámara lenta”, destacaron en Denver.

it's even prettier in slow-mo! pic.twitter.com/iwKJLSyx5q

— Denver Nuggets (@nuggets) January 11, 2021