Subieron hasta 12% las acciones y ADRs y el Riesgo País se ubicó en 652 puntos

Imagen ilustrativa. (foto: Gentileza).

El Merval cerró este miércoles con una suba de 4,18% y ADRs ganaron hasta 12%, mientras que el Riesgo País bajó a 652 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una suba de 4,18%, hasta los 2.985.631,80 puntos.

La consultora PPI señaló: “Otra gran rueda para el Merval. El índice medido en dólares escaló 3,4% hoy, luego de avanzar 2,5% ayer, y cerró en US$1.947. Con este impulso, acumula una ganancia semanal de 6,0%”.

En tanto, Rava destacó la suba del indicador porteño “impulsado por la recuperación de las acciones argentinas tras los balances del sector financiero”.

El panel líder operó mayormente en positivo. Las principales subas fueron de Edenor (9,21%), Banco Francés (8,95%) y Banco Macro (8,08%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en verde. Las principales ganancias fueron de Edenor (12,07%), Banco Francés (10,92%) y Banco Macro (8,24%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,41% y el AL35 avanzó 0,48%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 652 puntos tras caer 0,60%, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

En este articulo:, , , ,
