Mercados: Bajaron los bonos y subieron acciones de empresas

Mientras el Gobierno espera concretar este viernes el pago de vencimientos de deuda, los bonos cotizaron en baja, pero los activos bursátiles mostraron alzas tanto en la Bolsa porteña y como en Wall Street.

El Gobierno completará este viernes el pago de vencimientos por más de USD 4.300 millones, y los Bonares y Globales mostraron bajas de hasta 2%. En tanto, el S&P Merval en dólares subió más de 2% y los ADRs escalaron hasta 6,2%.

Los operadores aguardarán que el pago se efectivice para recalcular correctamente el desempeño de los bonos y evaluar la evolución real de las cotizaciones.

Así, el riesgo país seguramente caerá una vez que se contabilicen correctamente esas operaciones financieras. En tanto, el riesgo país operó este jueves en 579 puntos básicos.

El pago de los vencimientos se hará con recursos del Tesoro, que este miércoles, junto al Banco Central, concretó un crédito REPO por USD 3.000 millones de un consorcio de seis bancos internacionales, incluyendo el Banco de China, que ingresó a las reservas de la autoridad monetaria.

La autoridad monetaria utilizó como garantía parte de su tenencia de bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038.

Las acciones que cotizan en Wall Street cerraron con subas de hasta 6,2% lideradas por BBVA, Grupo Supervielle (+5,7%), Grupo Financiero Galicia (+5,1%), Banco Macro (+4,9%) y Transportadora Gas del Sur (+4,5%).

En tanto, las acciones que operan en el S&P Merval subió 2,2% en pesos a 3.074.879,73 unidades, mientras que en dólares avanzó 2,2% a 2.008,52 unidades.

Las acciones escalaron hasta 5,3% de la mano de Transener, seguida de Ternium (+4,8%), Transportadora Gas del Sur (+4,5%), Cresud (+3,9%), y BBVA (+3,6%).

—

